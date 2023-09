Jack Miller (KTM) : Vers le succès avec le châssis carbone ?

Jack Miller a obtenu une respectable septième place au GP d'Inde samedi, mais il n'a pu faire mieux que 14e dimanche après une course mouvementée et deux mésaventures au virage 1 puis au premier tour. Au guidon de la Lenovo- Ducati 2022, l'Australien de 28 ans a remporté à Motegi sa quatrième et dernière course MotoGP à ce jour. Il aborde donc ce Grand Prix avec de grandes attentes.

"J'attends ce week-end avec impatience, car le succès de l'année dernière plane encore dans ma tête", a constaté le pilote d'usine Red Bull-KTM, qui occupe la neuvième place du championnat du monde, alors qu'il était encore cinquième après le GP de Jerez. "Dimanche en Inde n'était pas la journée la plus idéale pour moi. Mais nous en avons tiré les leçons. C'est l'avantage de ces GP outre-mer, tu peux réparer une erreur quelques jours plus tard. Tu passes aussi plus de temps avec ton équipe technique pendant la semaine et tu peux discuter de beaucoup de choses".

"J'ai un bon feeling pour le week-end, je me réjouis de la première séance d'entraînement et de me battre à nouveau contre tous ces gars. Nous avons eu quelques Grand Prix difficiles récemment et nous nous battons maintenant massivement pour revenir au top. Nous avons essayé plusieurs choses dans mon style de pilotage à un moment où mes adversaires ont continué à s'améliorer. Maintenant, ce serait bien si nous pouvions trouver un peu plus de vitesse en général lors de ce prochain week-end".

SPEEDWEEK.com a fait des recherches : Brad Binder et Jack Miller prendront chacun le départ de la première séance d'essais vendredi avec un châssis en carbone qu'ils ont brièvement testé à Misano. Ils compareront ensuite les performances avec le châssis en acier utilisé jusqu'à présent. Miller a déjà laissé entendre dimanche en Inde qu'il comptait sur un nouveau matériel pour le Japon. "La piste convient bien à la KTM, cela devrait nous aider ici", a déclaré Thriller Miller.

On demande régulièrement à Jack Miller s'il est inquiet pour sa place dans l'équipe d'usine KTM, car le groupe Pierer doit également loger Pol Espargaró, Augusto Fernández et Pedro Acosta, mais ne dispose que de quatre places au total. Chez GASGAS-Tech3, un pilote est donc superflu pour 2024.

"Je fais des efforts et je donne le maximum", assure Jack Miller en évitant ce sujet. "Mais je ne me sens pas très à l'aise sur la moto en ce moment. J'ai l'impression d'avoir atteint une limite. Mais nous pouvons améliorer cela avec de petits changements de réglages sur les motos. Nous recevons certes de nouvelles pièces, mais nous pouvons aussi progresser dans le réglage de l'électronique et ainsi de suite. Nous pouvons par exemple modifier le fonctionnement du frein moteur et ainsi de suite. Au début de la saison, nous nous sommes battus en tête contre les garçons et avons obtenu des places de podium. Mais ensuite, nous avons rencontré de plus en plus de problèmes, alors que nos adversaires sont devenus plus forts. C'est pourquoi nous devons à nouveau nous améliorer".

Concernant la situation chez Pierer Mobility AG, Jack est enfin clair : "J'ai un contrat d'usine en tant que pilote titulaire pour 2024".

"Notre moto a très bien fonctionné ici au Japon en 2022 avec Brad Binder", sait Miller. "Bien sûr, j'aime aussi cette piste, c'est pourquoi nous pouvons faire une bonne performance ici. Nous ferons tout pour trouver un peu plus de 'corner speed' au milieu des virages".

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.