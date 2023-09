Jack Miller (KTM): Con il telaio in carbonio al successo?

Il pilota ufficiale Red Bull-KTM Jack Miller, come Brad Binder, utilizzerà il nuovo telaio in carbonio per la prima volta in un Gran Premio a Motegi venerdì. Ammette che le sue prestazioni come pilota devono urgentemente migliorare.

Jack Miller ha ottenuto un rispettabile settimo posto nel GP d'India di sabato, ma domenica, dopo una gara turbolenta e due incidenti alla curva 1 e poi al primo giro, non è riuscito ad andare oltre il 14° posto. Il 28enne australiano ha vinto la sua quarta e finora ultima gara di MotoGP a Motegi con la Ducati Lenovo 2022. Pertanto, affronta questo Gran Premio con grandi aspettative.

"Non vedo l'ora che arrivi questo fine settimana perché il successo dell'anno scorso è ancora vivo nella mia mente", ha detto il pilota della Red Bull-KTM, che è nono nel Campionato del Mondo, dopo essere stato quinto dopo il GP di Jerez. "La domenica in India non è stata la giornata ideale per me. Ma abbiamo imparato la lezione. Questo è il bello dei GP all'estero: si può recuperare qualche giorno dopo. Inoltre, durante la settimana si trascorre più tempo con il team tecnico e si può parlare molto".

"Ho buone sensazioni per il fine settimana, non vedo l'ora di fare le prime prove e di lottare di nuovo contro tutti i ragazzi. Abbiamo avuto un paio di gran premi difficili di recente e stiamo lottando molto per tornare davanti. Abbiamo provato molte cose con il mio stile di guida in un momento in cui i miei avversari sono migliorati. Ora sarebbe bene riuscire a trovare un po' più di velocità in generale nel prossimo fine settimana".

Ricerca di SPEEDWEEK.com: Brad Binder e Jack Miller inizieranno la prima sessione di prove del venerdì con un telaio in carbonio ciascuno, che hanno testato brevemente a Misano. Confronteranno poi le prestazioni con il precedente telaio in acciaio. Miller si è già lasciato sfuggire domenica in India che si aspetta un nuovo materiale per il Giappone. "La pista si adatta bene alla KTM e questo dovrebbe aiutarci", ha detto Thriller Miller.

A Jack Miller viene sempre chiesto se è preoccupato per il suo posto nella squadra ufficiale KTM, perché il Gruppo Pierer deve ospitare anche Pol Espargaró, Augusto Fernández e Pedro Acosta, ma ha solo quattro posti disponibili in totale. Quindi, in GASGAS-Tech3, un pilota è in esubero per il 2024.

"Mi sto impegnando e sto dando il massimo", assicura Jack Miller, evitando l'argomento. "Ma al momento non mi sento molto a mio agio sulla moto. Mi sembra di aver raggiunto un limite. Ma possiamo migliorare la situazione con piccole modifiche alla messa a punto della moto. Stiamo anche acquistando nuovi pezzi, ma possiamo anche fare progressi con la messa a punto dell'elettronica e così via. Ad esempio, possiamo modificare la funzione del freno motore e così via. All'inizio della stagione abbiamo lottato con i primi e abbiamo ottenuto dei podi. Ma poi, passo dopo passo, abbiamo avuto sempre più problemi, mentre gli avversari sono diventati più forti. Per questo dobbiamo migliorare ancora".

Infine, per quanto riguarda la situazione di Pierer Mobility AG, Jack afferma chiaramente: "Ho un contratto come pilota titolare per il 2024".

"La nostra moto ha funzionato molto bene qui in Giappone nel 2022 con Brad Binder", sa Miller. "Naturalmente anche a me piace questa pista, quindi possiamo mostrare una buona performance qui. Stiamo facendo tutto il possibile per trovare un po' più di 'velocità di curva' a metà curva".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.