Jack Miller (KTM): Com o chassis de carbono para o sucesso?

Jack Miller conseguiu um respeitável sétimo lugar no GP da Índia no sábado, mas no domingo, após uma corrida turbulenta e dois percalços na Curva 1 e mais tarde na primeira volta, não conseguiu ir além do 14º lugar. O australiano de 28 anos venceu a sua quarta e até agora última corrida de MotoGP em Motegi com a Lenovo Ducati 2022. Por isso, vai para este Grande Prémio com grandes expectativas.

"Estou ansioso por este fim de semana porque o sucesso do ano passado ainda me está a passar pela cabeça", observou o piloto de fábrica da Red Bull-KTM, que é nono no Campeonato do Mundo, depois de ter sido quinto após o GP de Jerez. "O domingo na Índia não foi o dia ideal para mim. Mas aprendemos as lições com ele. É essa a vantagem destes GPs no estrangeiro, podemos recuperar o atraso alguns dias mais tarde. Também passamos mais tempo durante a semana com a nossa equipa técnica e podemos falar muito."

"Tenho um bom pressentimento para o fim de semana, estou ansioso pelo primeiro treino e por voltar a lutar contra todos. Tivemos alguns Grandes Prémios difíceis recentemente e estamos a lutar muito para voltar à frente. Tentámos muitas coisas com o meu estilo de pilotagem numa altura em que os meus rivais melhoraram. Agora seria bom se conseguíssemos encontrar um pouco mais de velocidade em geral no próximo fim de semana."

SPEEDWEEK.com pesquisou: Brad Binder e Jack Miller vão iniciar a primeira sessão de treinos de sexta-feira com um chassis de carbono cada, que testaram brevemente em Misano. Depois irão comparar o desempenho com o anterior chassis de aço. Miller já deixou escapar no domingo, na Índia, que está à espera de novo material para o Japão. "A pista adapta-se bem à KTM, o que nos deve ajudar aqui", disse Thriller Miller.

Perguntam sempre a Jack Miller se ele está preocupado com o seu lugar na equipa de fábrica da KTM, porque o Grupo Pierer também tem de acomodar Pol Espargaró, Augusto Fernández e Pedro Acosta, mas só tem quatro lugares disponíveis no total. Assim, na GASGAS-Tech3, um piloto é redundante para 2024.

"Estou a esforçar-me e a dar o meu máximo", garante Jack Miller, evitando o assunto. "Mas, de momento, não me sinto muito confortável na moto. Parece que atingi um limite. Mas podemos melhorar isso com pequenas alterações na afinação das motos. Também estamos a receber novas peças, mas também podemos fazer progressos com a configuração da eletrónica e assim por diante. Por exemplo, podemos alterar a função do travão motor e assim por diante. No início da época lutámos contra os tipos da frente e conseguimos pódios. Mas depois, passo a passo, tivemos mais problemas, enquanto os adversários se tornaram mais fortes. É por isso que temos de voltar a melhorar".

Por fim, relativamente à situação na Pierer Mobility AG, Jack afirma claramente: "Tenho um contrato de fábrica como piloto regular para 2024."

"A nossa mota funcionou muito bem aqui no Japão em 2022 com o Brad Binder", sabe Miller. "Claro que também gosto desta pista, por isso podemos mostrar um bom desempenho aqui. Estamos a fazer tudo o que podemos para encontrar um pouco mais de 'velocidade em curva' a meio da curva."

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.