Marc Márquez: "Quizá ya estoy convencido".

Puede que Marc Márquez (30 años) haya conseguido un respetable séptimo puesto en el GP de la India el sábado y un noveno el domingo (a pesar de caerse), pero sigue en una lamentable 16ª posición en el campeonato del mundo de pilotos. Y, por lo tanto, a dos puntos del piloto del LCR Castrol Alex Rins, que lleva de baja desde el 10 de junio (Carrera Sprint de Mugello).

Marc dijo en la India que la moto era competitiva allí por las curvas lentas. Las curvas lentas también existen en Motegi, incluidas incluso dos curvas de primera velocidad: la curva 5 y la curva 10. "La India ha sido un fin de semana muy bueno para el equipo Repsol", resumió Marc hoy. "Hemos trabajado bien por mi parte, ha sido un fin de semana sólido, aparte de la caída inofensiva en la carrera del domingo en la curva 1 cuando intentaba luchar con los pilotos de Ducati por el podio. Mi ritmo, incluso después de la caída, fue similar al de Fabio, que terminó 3º. Sí, aquí también tenemos. Es una curva lenta, así que lo haremos mejor aquí que, por ejemplo, en Silverstone o Montmeló. Ya veremos. No tengo expectativas. Hay que esperar a los primeros entrenamientos".

¿Cuáles son los planes de Marc para 2024? "Mucha gente me pregunta qué tienen que hacer para convencerme. Pero, ¿quizá ya estoy convencido? Es cierto que nunca he sido concreto. Sólo he insistido siempre en que quiero encontrar la mejor solución. Quiero lo mejor para el proyecto. Por eso trabajamos juntos. Nuestra relación con Honda no es como la normal entre una fábrica y un piloto y viceversa. Tenemos una relación especial, llevamos muchos años juntos. Nos hemos dado mucho el uno al otro".

Así pues, no se espera que Marc Márquez se pronuncie hasta después del GP de Japón.