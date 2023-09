Marc Márquez : "Je suis peut-être déjà convaincu".

Marc Márquez (30 ans) a certes décroché une honorable septième place samedi et une neuvième dimanche (malgré une chute) au GP d'Inde, mais il pointe toujours à la morne 16e place du championnat du monde des pilotes. Et donc à deux points du pilote LCR-Castrol Alex Rins, qui n'est plus sur la piste depuis le 10 juin (Mugello Sprint Race).

Marc a déclaré en Inde que la moto y était compétitive en raison des virages lents. L'Inde a été un très bon week-end pour l'équipe Repsol", a résumé Marc aujourd'hui. "Nous avons bien travaillé de mon côté, c'était un week-end solide, à l'exception d'un crash anodin en course le dimanche au virage 1, alors que j'essayais de me battre contre les pilotes Ducati pour le podium. Même après le crash, mon rythme était similaire à celui de Fabio, qui a terminé troisième. Oui, nous avons aussi ici. virage lent, donc nous ferons mieux ici qu'à Silverstone ou Montmeló par exemple. Nous verrons bien. Je n'ai pas d'attentes. Nous devons attendre la première séance d'essais".

Quels sont les projets de Marc pour 2024 ? "Beaucoup de gens me demandent ce qu'ils doivent faire pour me convaincre. Mais peut-être suis-je déjà convaincu ? Il est vrai que je ne me suis jamais exprimé concrètement. J'ai seulement toujours insisté sur le fait que je voulais trouver la meilleure solution. Je veux ce qu'il y a de mieux pour le projet. C'est pourquoi nous travaillons ensemble. Notre relation avec Honda n'est pas comme la relation normale entre une usine et un pilote et vice versa. Nous avons une relation particulière, nous sommes ensemble depuis de nombreuses années. Nous nous sommes beaucoup donné l'un à l'autre".

Marc Márquez ne devrait donc pas s'exprimer avant le GP du Japon.