Marc Márquez: "Forse sono già convinto".

Anche Marc Márquez non ha rivelato alcuna notizia sui suoi piani futuri in Giappone.

Marc Márquez (30) può aver ottenuto un rispettabile settimo posto al GP d'India sabato e un nono posto domenica (nonostante la caduta), ma si trova ancora in un desolante 16° posto nel campionato mondiale piloti. E quindi a due punti dal pilota del Team LCR Castrol Alex Rins, che è fuori gioco dal 10 giugno (gara sprint del Mugello).

Marc ha detto in India che la moto era competitiva lì a causa delle curve lente. Anche a Motegi ci sono curve lente, tra cui anche due curve da prima marcia, la curva 5 e la curva 10. "L'India è stato un ottimo weekend per il team Repsol", ha riassunto Marc oggi. "Abbiamo lavorato bene dalla mia parte, è stato un fine settimana solido, a parte l'innocua caduta in gara domenica alla curva 1, quando ho cercato di lottare con i piloti Ducati per il podio. Il mio ritmo, anche dopo la caduta, era simile a quello di Fabio, che ha concluso al terzo posto. Sì, anche qui. Una curva lenta, quindi faremo meglio qui che a Silverstone o a Montmelò. Vedremo. Non ho aspettative. Dobbiamo aspettare le prime prove".

Quali sono i progetti di Marc per il 2024? "Molti mi chiedono cosa devono fare per convincermi. Ma forse sono già convinto? È vero che non sono mai stato specifico. Ho solo sottolineato che voglio trovare la soluzione migliore. Voglio il meglio per il progetto. Ecco perché lavoriamo insieme. Il nostro rapporto con Honda non è quello normale tra una fabbrica e un pilota e viceversa. Abbiamo un rapporto speciale, siamo insieme da molti anni. Abbiamo dato molto l'uno all'altro".

Quindi Marc Márquez non dovrebbe uscire allo scoperto prima del GP del Giappone.