Marc Márquez: "Se calhar já estou convencido".

Marc Márquez (30) pode ter conseguido um respeitável sétimo lugar no GP da Índia, no sábado, e um nono lugar no domingo (apesar de ter caído), mas continua num lamentável 16º lugar no campeonato do mundo de pilotos. E, portanto, dois pontos atrás do piloto da LCR Castrol, Alex Rins, que está fora de ação desde 10 de junho (Mugello Sprint Race).

Marc disse na Índia que a moto era competitiva lá por causa das curvas lentas. As curvas lentas também existem em Motegi, incluindo até duas curvas de primeira velocidade - Curva 5 e Curva 10. "A Índia foi um fim de semana muito bom para a equipa Repsol," resumiu Marc hoje. "Trabalhámos bem do meu lado, foi um fim de semana sólido, tirando a queda inofensiva na corrida de domingo na Curva 1 quando tentei lutar com os pilotos da Ducati pelo pódio. O meu ritmo, mesmo depois do acidente, foi semelhante ao do Fabio, que terminou em 3º. Sim, também temos aqui. É uma curva lenta, por isso vamos fazer melhor aqui do que, por exemplo, em Silverstone ou Montmeló. Veremos. Não tenho expectativas. Temos de esperar pelo primeiro treino".

Quais são os planos de Marc para 2024? "Muitas pessoas perguntam-me o que têm de fazer para me convencer. Mas se calhar já estou convencido? É verdade que nunca fui muito específico. Apenas sublinhei sempre que quero encontrar a melhor solução. Quero o melhor para o projeto. É por isso que trabalhamos em conjunto. A nossa relação com a Honda não é como a normal entre uma fábrica e um piloto e vice-versa. Temos uma relação especial, estamos juntos há muitos anos. Demos muito um ao outro".

Assim, Marc Márquez só deverá falar a língua depois do GP do Japão.