Jorge Martin (Ducati) : Ouverture des yeux trop tardive

Jorge Martin a sauvé sa deuxième place lors du premier GP d'Inde, mais il était tellement épuisé qu'il a dû annuler sa participation à la conférence de presse du top 3, pourtant obligatoire. Jeudi, à Motegi, le pilote madrilène de 25 ans s'est donc exprimé plus longuement sur sa course mouvementée de dimanche dernier.

"Après l'incident en Inde, tout va bien", a assuré le deuxième du championnat du monde. "Je me sens fort physiquement, donc quelque chose s'est mal passé là-bas, j'étais apparemment déshydraté. Cela a ensuite été compliqué, mais les médecins m'ont assuré que tout était parfait. Cinq heures plus tard, j'allais bien".

Concernant la mésaventure de la fermeture éclair de sa combinaison en cuir, Martin a expliqué : "Nous avons analysé la situation avec Alpinestars et il semble que je n'ai pas fermé la fermeture éclair correctement. A huit ou neuf tours de la fin, j'ai senti qu'elle s'ouvrait lentement. J'ai d'abord essayé de finir la course comme ça, en pensant que personne ne le remarquerait peut-être. Mais quand j'ai vu sur l'écran géant que la fermeture éclair était ouverte, j'ai essayé de la refermer. Cela n'a pas fonctionné dans la ligne droite, alors j'ai essayé après le virage 11. Je n'ai perdu qu'une seconde et j'ai pu regagner un peu de temps par la suite".

Le pilote Pramac-Ducati a attribué sa grave erreur dans le dernier tour après la ligne droite de 1220 mètres du circuit international de Buddh à ses problèmes physiques : "J'ai essayé de me reposer un peu dans les lignes droites et j'ai un peu fermé les yeux, ce qui n'est peut-être pas la meilleure solution", a pu sourire Jorge avec le recul. "Quand j'ai rouvert les yeux dans le dernier tour, c'était trop tard : 'Merde, il faut que je freine' ! La roue avant a alors commencé à se bloquer et je suis allé loin. Fabio [Quartararo] m'a dépassé, mais il est allé un peu loin - juste assez pour que je puisse croiser la ligne et le dépasser par l'extérieur. Je pense que c'était l'un des meilleurs dépassements de ma carrière".

L'épuisement après le GP d'Inde n'a en tout cas pas entamé la confiance du champion du monde Moto3 2018, précisément parce qu'il ne compte plus que 13 points de retard au classement du championnat du monde grâce au zéro pointé du champion en titre Pecco Bagnaia.

"J'ai une grande confiance en moi parce que j'ai le sentiment de disposer désormais du meilleur package avec ma moto", a souligné le double vainqueur de la saison avant le GP du Japon. "La moto est la même qu'à Barcelone et Misano, la base est toujours la même et c'est important. J'ai obtenu mon premier podium en Moto2 ici à Motegi et l'année dernière, j'ai terminé troisième ici. Je suis donc confiant. Nous sommes dans un bon moment et nous allons essayer de monter à nouveau sur le podium".

Le fait que le championnat du monde soit à nouveau ouvert ne change pas son approche. "Je dois profiter du moment présent", a souligné Martin. "J'ai le sentiment d'être dans le meilleur moment de ma carrière. Je dois simplement profiter du fait que nous obtenons de bons résultats et essayer de gagner des courses et d'être devant. C'est comme ça que ça se passe. Je pense que si vous profitez du moment présent, le reste suivra".

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.