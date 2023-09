Jorge Martin (Ducati): Occhi aperti troppo tardi

Jorge Martin ha salvato il secondo posto al primo GP d'India, ma era così esausto che ha dovuto annullare la sua partecipazione alla conferenza stampa obbligatoria dei primi tre classificati. Giovedì a Motegi, il 25enne madrileno ha quindi commentato più dettagliatamente la sua turbolenta gara di domenica scorsa.

"Dopo l'incidente in India è tutto a posto", ha assicurato il vicecampione del mondo. "Mi sento fisicamente forte, quindi qualcosa è andato storto, ero ovviamente disidratato. La situazione si è complicata, ma i medici mi hanno assicurato che era tutto perfetto. Cinque ore dopo stavo di nuovo bene".

Per quanto riguarda l'inconveniente della cerniera aperta della sua tuta di pelle, Martin ha spiegato: "Abbiamo analizzato la questione con Alpinestars e sembra che non avessi chiuso correttamente la cerniera. A otto o nove giri dalla fine, ho sentito che si stava aprendo lentamente. All'inizio ho cercato di finire la gara in quel modo, pensando che forse nessuno se ne sarebbe accorto. Ma quando ho visto sul grande schermo che la cerniera era aperta, ho provato a chiuderla di nuovo. Non ha funzionato sul rettilineo, quindi ho provato dopo la curva 11. Ho perso solo un secondo in questo modo e ho provato a chiudere la zip. In questo modo ho perso solo un secondo e sono anche riuscito a recuperare un po' di tempo".

Il pilota del Pramac Ducati ha attribuito il suo grave errore all'ultimo giro dopo il rettilineo di 1220 metri del Buddh International Circuit ai suoi problemi fisici: "Ho cercato di riposare un po' sul rettilineo e ho chiuso un po' gli occhi, che forse non è la soluzione migliore", ha detto Jorge sorridendo a posteriori. Quando ho riaperto gli occhi all'ultimo giro, era troppo tardi: "Dannazione, devo frenare!". La ruota anteriore ha iniziato a bloccarsi e sono andato largo. Fabio [Quartararo] mi ha passato ma è andato un po' largo, quanto basta per permettermi di tagliare il traguardo e passarlo all'esterno. Credo sia stata una delle migliori manovre di sorpasso della mia carriera".

In ogni caso, la stanchezza dopo il GP dell'India non ha fatto nulla per smorzare la fiducia del Campione del Mondo Moto3 2018, soprattutto perché ora è a soli 13 punti di distanza nella classifica del Campionato del Mondo grazie allo zero del campione in carica Pecco Bagnaia.

"Sono molto fiducioso perché sento di avere il miglior pacchetto con la mia moto", ha sottolineato il due volte vincitore della stagione in vista del GP del Giappone. "La moto è la stessa di Barcellona e Misano, la base è sempre la stessa e questo è importante. Qui a Motegi ho conquistato il mio primo podio in Moto2 e l'anno scorso sono arrivato terzo. Quindi sono fiducioso. Siamo in un buon momento e cercheremo di salire nuovamente sul podio".

Il fatto che il Campionato del Mondo sia di nuovo aperto non cambia il suo approccio, ha detto. "Devo godermi il momento", ha sottolineato Martin. "Sento di essere nel momento migliore della mia carriera. Devo solo godermi il fatto che stiamo ottenendo buoni risultati e cercare di vincere le gare e stare davanti. Questa è la strada da seguire. Penso che se ti godi il momento, il resto verrà da sé".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24/9):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.