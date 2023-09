Jorge Martin (Ducati): Os olhos abriram-se demasiado tarde

Antes do GP do Japão no Mobility Resort Motegi, Jorge Martin falou em pormenor sobre duas cenas sensacionais do GP da Índia. Com vista ao seu pequeno défice no Campeonato do Mundo de MotoGP, a estrela da Pramac está enfaticamente relaxada.

Jorge Martin salvou o segundo lugar no primeiro GP da Índia, mas estava tão exausto que teve mesmo de cancelar a sua participação na conferência de imprensa obrigatória dos 3 primeiros. Na quinta-feira, em Motegi, o madrileno de 25 anos comentou em mais pormenor a sua turbulenta corrida de domingo passado.

"Tudo está bem depois do incidente na Índia", garantiu o vice-campeão mundial. "Sinto-me fisicamente forte, por isso algo correu mal, estava obviamente desidratado. Foi complicado, mas os médicos garantiram-me que estava tudo bem. Cinco horas mais tarde estava novamente bem".

Sobre o acidente com o fecho aberto do fato de cabedal, Martin explicou: "Analisámos o assunto com a Alpinestars e parece que não fechei o fecho corretamente. A oito ou nove voltas do fim, senti que estava a abrir lentamente. Inicialmente, tentei terminar a corrida assim, pensando que talvez ninguém se apercebesse. Mas quando vi no ecrã grande que o fecho estava aberto, tentei fechá-lo novamente. Não funcionou na reta, por isso tentei depois da curva 11. Só perdi um segundo com isso e também consegui recuperar algum tempo depois."

O piloto da Pramac Ducati atribuiu o seu grave erro na última volta após os 1220 metros da reta da meta do Circuito Internacional de Buddh aos seus problemas físicos: "Tentei descansar um pouco nas rectas e fechei um pouco os olhos, o que talvez não seja a melhor solução," Jorge podia sorrir em retrospetiva. Quando voltei a abrir os olhos na última volta, era demasiado tarde: "Bolas, tenho de travar! A roda da frente começou a bloquear e fui para a frente. O Fabio [Quartararo] passou-me, mas ficou um pouco afastado, o suficiente para eu passar a linha e ultrapassá-lo por fora. Acho que foi uma das melhores manobras de ultrapassagem da minha carreira".

De qualquer forma, a exaustão após o GP da Índia não diminuiu em nada a confiança do Campeão do Mundo de Moto3 de 2018, especialmente porque agora ele está apenas 13 pontos atrás na classificação do Campeonato do Mundo, graças ao zero do atual campeão Pecco Bagnaia.

"Tenho muita confiança porque sinto que tenho o melhor pacote com a minha moto agora", sublinhou o bicampeão da temporada antes do GP do Japão. "A moto é a mesma que em Barcelona e Misano, a base é sempre a mesma e isso é importante. Consegui o meu primeiro pódio de Moto2 aqui em Motegi e no ano passado fui terceiro aqui. Por isso estou confiante. Estamos num bom momento e vamos tentar subir ao pódio novamente."

O facto de o Campeonato do Mundo estar de novo em aberto não altera a sua abordagem, disse ele. "Tenho de aproveitar o momento", sublinhou Martin. "Sinto que estou no melhor momento da minha carreira. Só tenho de aproveitar o facto de estarmos a obter bons resultados e tentar ganhar corridas e estar na frente. É esse o caminho a seguir. Penso que se aproveitarmos o momento, o resto virá."

Resultados de MotoGP, Circuito de Buddh (24/9):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, menos 8 voltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.