Nouveau châssis en carbone : seulement pour KTM, pas chez GASGAS

Chez Red Bull-KTM, on travaille sur d'autres châssis en carbone pour les as du MotoGP - en plus de la tournée outre-mer qui consomme des forces, une autre course contre la montre est donc en cours. Les embûches se trouvent dans les détails.

La performance du héros du MotoGP Dani Pedrosa lors du week-end MotoGP de Misano a naturellement suscité la convoitise des pilotes titulaires de l'équipe d'usine Red Bull-KTM pour le nouveau châssis en carbone. Pour rappel, le lundi suivant la course de Misano, Brad Binder et Jack Miller ont également testé cette nouvelle variante pour la première fois.

Un retour en arrière : Début juin, l'équipe d'essai Red Bull-KTM a effectué son premier test avec le châssis carbone sur le Pannoniaring avec Jonas Folger (30 ans). Dès le début, le Bavarois n'a pas tari d'éloges sur cette nouvelle variante qu'il a qualifiée de prometteuse en interne. Pedrosa, désormais âgé de 38 ans, a apporté une confirmation impressionnante en course à Misano avec deux superbes quatrièmes places.

En dernier lieu, il s'agissait pour KTM de décider "in house" de la direction à prendre et de fabriquer en peu de temps suffisamment de châssis en carbone pour l'outre-mer. Mais cela n'a pas été une mince affaire. Voici la situation au sein du département course de KTM : Le noble Dani Pedrosa et l'équipe d'essai ont déjà utilisé récemment deux des trois châssis en carbone disponibles au total. La quantité fait donc défaut.

De plus, avant de lancer la production en petite série pour la course, il fallait encore régler quelques détails épineux. Un exemple : KTM avait encore besoin de protocoles de contrôle fiables pour la manipulation après les chutes. Après de tels incidents, le châssis en carbone doit être examiné de manière extrêmement précise - tout cela devrait être mis en place parallèlement à la tournée outre-mer.

Une curiosité en marge : il manque actuellement des valeurs empiriques après les crashs. En effet, jusqu'à présent, le châssis en carbone n'a jamais chuté, que ce soit lors de tests ou de courses. De plus, les nouveaux châssis en carbone sont fabriqués en externe par le spécialiste Bräutigam en Allemagne, ce qui peut également entraîner des retards.

De plus, KTM continue de travailler sur une mise à jour du cadre en treillis tubulaire, qui était également disponible lors des derniers essais à Misano.

Par ailleurs, l'équipe GASGAS Factory Tech3 avec Pol Espargaró et le champion du monde Moto2 Augusto Fernández n'a pas reçu de châssis en carbone.

Alors que Marco Bezzecchi avait découvert qu'il y avait deux châssis carbone chez Red Bull KTM, Brad Binder a déclaré aujourd'hui à propos de son expérience avec le châssis carbone à Misano : "Il révèle plus de grip à l'arrière et c'est quelque chose qui nous manquait sérieusement sur la nouvelle moto avec laquelle nous avons commencé la saison. Nous avons vraiment du mal à avoir suffisamment de contact avec le sol et d'adhérence en entrée de virage. Et lorsque nous accélérons, la roue arrière patine énormément. Même lorsque la moto est redressée. Mais c'est toujours délicat quand on teste quelque chose à Misano le lundi, parce que le quatrième jour, il y a beaucoup, beaucoup de gomme sur l'asphalte, le grip s'améliore constamment. Il sera donc intéressant de pouvoir essayer ce châssis sur une autre piste".