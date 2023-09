Nuovo telaio in carbonio: solo per KTM, non per GASGAS

La Red Bull-KTM sta lavorando a ulteriori telai in carbonio per gli assi della MotoGP: oltre al round d'oltreoceano, quindi, è in corso un'altra corsa contro il tempo. Le insidie stanno nei dettagli.

Le prestazioni del cavallo di battaglia della MotoGP Dani Pedrosa nel weekend di Misano hanno naturalmente suscitato il desiderio di un telaio in carbonio di nuova concezione anche tra i piloti del team Red Bull-KTM. Come promemoria, il lunedì successivo alla gara di Misano, anche Brad Binder e Jack Miller hanno provato questa nuova variante per la prima volta.

Uno sguardo al passato: All'inizio di giugno, il team di collaudo Red Bull-KTM ha completato il primo test con il telaio in carbonio al Pannoniaring con Jonas Folger (30). Il bavarese ha elogiato la nuova variante fin dall'inizio, descrivendola internamente come promettente. L'ormai 38enne Pedrosa ha dato l'impressionante conferma a Misano in gara con due eccezionali quarti posti.

Negli ultimi tempi, l'attenzione di KTM era rivolta a decidere la direzione e a produrre in breve tempo un numero sufficiente di telai in carbonio per l'estero. Ma non è stato un compito facile. La situazione nel reparto corse KTM è la seguente: Il collaudatore Dani Pedrosa e il team di collaudo hanno recentemente utilizzato due dei tre telai in carbonio pronti per l'uso. Quindi c'è una mancanza di quantità.

Inoltre, prima di avviare la produzione di piccole serie per le corse, dovevano ancora essere chiariti alcuni dettagli complicati. Un esempio: KTM aveva ancora bisogno di protocolli di test affidabili per la gestione dopo le cadute. Dopo tali incidenti, il telaio in carbonio avrebbe dovuto essere esaminato con estrema attenzione, e tutto ciò avrebbe dovuto essere introdotto parallelamente al tour oltreoceano.

Una curiosità a margine: attualmente non esistono valori empirici dopo gli incidenti. Finora non si sono verificati incidenti con il telaio in carbonio, né nei test né nelle gare. Inoltre, i nuovi telai in carbonio sono prodotti fuori sede dallo specialista Bräutigam in Germania, il che può comportare dei ritardi.

Inoltre, KTM sta continuando a lavorare su un aggiornamento del telaio tubolare in acciaio, che era disponibile anche nell'ultimo test a Misano.

A proposito, nessun telaio in carbonio è arrivato al team GASGAS Factory Tech3 con Pol Espargaró e il campione del mondo Moto2 Augusto Fernández.

Mentre Marco Bezzecchi ha scoperto che ci sono due telai in carbonio alla Red Bull KTM, Brad Binder ha già dichiarato oggi la sua esperienza con il telaio in carbonio a Misano: "Rivela una maggiore aderenza al posteriore e questo è qualcosa che mancava seriamente alla nuova moto con cui abbiamo iniziato la stagione. Facciamo davvero fatica ad avere abbastanza contatto con il suolo e aderenza in entrata di curva. E quando apriamo il gas, la ruota posteriore gira molto. Anche quando la moto è raddrizzata. Ma è sempre difficile quando si prova qualcosa il lunedì a Misano, perché il quarto giorno c'è molta, molta gomma sull'asfalto e l'aderenza migliora continuamente. Sarà quindi interessante provare questo telaio su un'altra pista".