Novo chassis de carbono: Apenas para a KTM, não para a GASGAS

A Red Bull-KTM está a trabalhar em mais chassis de carbono para os ases do MotoGP - por isso, para além da ronda ultramarina que consome muita energia, está em curso outra corrida contra o tempo. As armadilhas estão nos pormenores.

O desempenho do cavalo de batalha do MotoGP, Dani Pedrosa, no fim de semana de MotoGP em Misano, naturalmente também despertou o desejo pelo recém-desenvolvido chassis de carbono entre os pilotos regulares da equipa de fábrica da Red Bull-KTM. Como lembrete, na segunda-feira após a corrida de Misano, Brad Binder e Jack Miller também testaram esta nova variante pela primeira vez.

Um olhar para trás: No início de junho, a equipa de testes da Red Bull-KTM completou o primeiro teste com o chassis de carbono em Pannoniaring com Jonas Folger (30). O bávaro elogiou a nova variante desde o início, descrevendo-a internamente como promissora. Pedrosa, agora com 38 anos de idade, fez a impressionante confirmação em Misano na corrida com dois excelentes quartos lugares.

Mais recentemente, o foco "interno" da KTM foi decidir a direção e produzir chassis de carbono suficientes para o exterior em um curto espaço de tempo. Mas essa não foi uma tarefa fácil. A situação no departamento de corridas da KTM é a seguinte: O nobre piloto Dani Pedrosa e a equipa de testes já utilizaram dois dos apenas três chassis de carbono prontos a usar. Portanto, há uma falta de quantidade.

Além disso, antes do início da produção de pequenas séries para corridas, alguns pormenores complicados ainda tinham de ser esclarecidos. Um exemplo: a KTM ainda precisava de protocolos de teste fiáveis para o manuseamento após acidentes. Após tais incidentes, o chassis de carbono teria então de ser examinado com extrema atenção - tudo isto teria de ser introduzido adicionalmente em paralelo com a digressão no estrangeiro.

Uma curiosidade à parte: atualmente, não existem valores empíricos após os acidentes. Até à data, não se registaram acidentes com o chassis de carbono, nem em testes nem em corridas. Para além disso, os novos chassis de carbono são fabricados fora do local pelo especialista Bräutigam na Alemanha - o que também pode levar a atrasos.

E mais: a KTM também continua a trabalhar numa atualização do quadro tubular em aço, que também estava disponível no último teste em Misano.

A propósito, nenhum chassis de carbono chegou à equipa GASGAS Factory Tech3 com Pol Espargaró e o Campeão do Mundo de Moto2 Augusto Fernández.

Enquanto Marco Bezzecchi tinha descoberto que existem dois chassis de carbono na Red Bull KTM, Brad Binder já tinha afirmado hoje sobre a sua experiência com o chassis de carbono em Misano: "Revela mais aderência traseira e isso é algo que estava a faltar seriamente na nova moto com que começámos a época. Temos muita dificuldade em ter contacto com o solo e aderência suficientes na entrada das curvas. E quando abrimos o acelerador, a roda traseira roda muito. Mesmo quando a mota está direita. Mas é sempre complicado quando se testa algo na segunda-feira em Misano, porque no quarto dia há muita, muita borracha no asfalto, a aderência está sempre a melhorar. Por isso, vai ser interessante quando pudermos testar este chassis noutra pista."