Pecco Bagnaia (Ducati): "Ahora soy la presa".

Antes de su aparatosa caída en la salida del GP de Catalunya, la ventaja de Francesco "Pecco" Bagnaia en la clasificación del Campeonato del Mundo era aún de 66 puntos. Tras el perfecto fin de semana de Jorge Martín en Misano y la caída de Bagnaia en la carrera principal del Circuito Internacional de Buddh, sólo quedan 13 puntos.

Sin embargo, más que el menguante colchón de puntos, el vigente campeón está preocupado en estos momentos por sus inusuales problemas en los frenos, en realidad su gran punto fuerte. "Tengo la sensación de que freno igual, pero no desacelero enseguida porque la rueda trasera ya no me ayuda", explica el italiano de 26 años.

Sin embargo, tras nuevos análisis y reuniones en los últimos días, el piloto oficial de Ducati se mostró confiado el jueves en Motegi: "Creo que vamos por buen camino. Lo hablamos en el equipo ayer y hoy y creo que lo que vamos a hacer va en la dirección correcta."

"También vi vídeos hasta las 3 de la madrugada del lunes, de los puntos de frenada en el Circuito de Buddh, Barcelona y Misano", reveló Pecco. "Normalmente puedo controlar el deslizamiento de la rueda trasera, pero especialmente el fin de semana pasado estaba por encima del límite. Lo entendimos y trabajamos en ello, también gracias a los ingenieros de casa."

"Decidimos para este fin de semana ir por un camino diferente", continuó Bagnaia. "Hemos preparado dos variaciones de puesta a punto diferentes para ver qué camino seguimos. Para nosotros está bastante claro qué aspectos tenemos que mejorar. El objetivo es volver a encontrar mi feeling en los frenos y confío en que lo conseguiremos. Estoy convencido de que todo irá bien ya el viernes por la mañana", llegó a afirmar el pentacampeón de la temporada.

Bagnaia no quiso hablar de una mayor presión respecto a la situación del Campeonato del Mundo a siete Grandes Premios del final. "He tenido un poco de mala suerte en los tres últimos fines de semana. Una vez con lo que pasó en Barcelona, aunque allí no sólo tuve mala suerte, sino también suerte. De todas formas, perdí puntos. Luego, en Misano, no salí en mi mejor forma y perdí puntos. El fin de semana pasado fue uno de los más difíciles hasta ahora, pero aun así conseguimos ser competitivos. Iba segundo por delante de Jorge, así que habría recuperado puntos, pero luego me caí".

"Así que, para resumir, fuimos más o menos siempre competitivos, pero al final perdimos puntos. Pero el hecho de que siempre seamos competitivos a pesar de las dificultades es lo principal", dijo Bagnaia.

Hace un año, el futuro campeón del mundo seguía en el papel de cazador, ahora, en cambio, está al menos delante, aunque con una ventaja decreciente.

"Sí, ahora soy la presa", sonríe el italiano. "Pero aún quedan siete o catorce carreras. No siento más presión. El año pasado fue más intenso, seguro. Era por un título que Ducati llevaba esperando 15 años y las cosas eran diferentes. Ahora sé muy bien que podemos luchar por la victoria cuando todo va bien. Y si tenemos un mal momento, aún podemos acabar segundos o terceros. Eso es muy importante para nosotros. Sólo tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer. Creo que siempre podemos ser competitivos. Así que no estoy realmente preocupado en este momento y no quiero sentir ninguna presión ahora".

Dijo que la caída del pasado domingo, su quinta en una carrera de GP esta temporada, no fue más un obstáculo mental que su caída en el GP de Japón del año pasado.

"¿Cómo me despejo? Volviendo a correr ahora mismo, este fin de semana", se relajaba rotundamente Pecco. "Siempre es también una ventaja cuando sabes por qué te has caído. Puedo decir que no tengo ningún problema y que ya no tengo la caída en la cabeza. Sé muy bien lo fuertes que somos y lo fuerte que soy yo. Si vuelvo a encontrarme en esa situación, volveré a empujar de la misma manera. Ese es mi estilo y mi estrategia, y seguiré así. Siempre intento mejorar y estar en la mejor posición posible, luego ya veremos".

"La situación del año pasado era diferente y el pasado es el pasado, dejémoslo atrás", añadió Bagnaia.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.