Pecco Bagnaia (Ducati) : "Maintenant, je suis la proie".

Pecco Bagnaia et Jorge Martin ne sont séparés que par 13 points avant le GP du Japon au Mobility Resort Motegi. Le tenant du titre MotoGP est déterminé à laisser derrière lui sa chute en Inde et ses problèmes de freins.

Avant son crash angoissant lors de la phase de départ du GP de Catalogne, l'avance de Francesco "Pecco" Bagnaia au classement du championnat du monde était encore de 66 points. Après le week-end parfait de Jorge Martin à Misano et la chute de Bagnaia lors de la course principale sur le Buddh International Circuit, il n'en reste plus que 13.

Mais ce qui préoccupe le plus le champion en titre, ce sont les problèmes inhabituels qu'il rencontre avec les freins, qui sont pourtant son point fort. "J'ai l'impression de freiner de la même manière, mais de ne pas ralentir tout de suite, car la roue arrière ne m'aide plus", a expliqué l'Italien de 26 ans.

Après d'autres analyses et réunions ces derniers jours, le pilote officiel Ducati s'est toutefois montré confiant jeudi à Motegi : "Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous en avons parlé dans l'équipe hier et aujourd'hui et je pense que ce que nous allons faire va dans la bonne direction".

"Lundi, j'ai aussi regardé des vidéos jusqu'à 3 heures du matin, des points de freinage sur le circuit de Buddh, à Barcelone et à Misano", a révélé Pecco. "Normalement, je peux contrôler le slide de la roue arrière, mais surtout le week-end dernier, c'était au-dessus de la limite. Nous l'avons compris et nous avons travaillé sur ce point, notamment grâce aux ingénieurs à la maison".

"Pour ce week-end, nous avons décidé d'adopter une approche différente", a poursuivi Bagnaia. "Nous avons préparé deux variantes de set-up différentes pour voir quelle voie nous allions suivre. Pour nous, il est assez clair quel domaine nous devons améliorer. L'objectif est de retrouver mes sensations sur les freins et je suis confiant dans notre capacité à y parvenir. Je suis convaincu que tout ira bien dès vendredi matin", a même affirmé le quintuple vainqueur de la saison.

A sept Grand Prix de la fin, Bagnaia n'a pas voulu parler d'une pression accrue par rapport à la situation au championnat du monde. "J'ai eu un peu de malchance lors des trois derniers week-ends. Une fois avec ce qui s'est passé à Barcelone, même si là je n'ai pas eu que de la malchance, mais aussi de la chance. J'ai en tout cas perdu des points. Ensuite, à Misano, je ne me suis pas présenté dans ma meilleure condition et j'ai perdu des points. Le week-end dernier a été l'un des plus difficiles jusqu'à présent, mais nous avons tout de même réussi à être compétitifs. J'étais deuxième devant Jorge, j'aurais donc pu gagner des points, mais j'ai chuté".

"En résumé, on peut donc dire que nous avons toujours été plus ou moins compétitifs, mais que nous avons finalement perdu des points. Mais le fait que nous soyons toujours compétitifs malgré les difficultés est l'essentiel", a déclaré Bagnaia.

Il y a un an, le futur champion du monde était encore dans le rôle du chasseur, maintenant par contre, il est tout de même devant, même si son avance diminue.

"Oui, maintenant je suis la proie", a souri l'Italien. "Mais il reste encore 7 ou 14 courses. Je ne ressens pas plus de pression. L'année dernière, c'était plus intense, c'est sûr. Il s'agissait d'un titre que Ducati attendait depuis 15 ans, et les choses étaient différentes. Maintenant, je sais très bien que nous pouvons nous battre pour la victoire quand tout va bien. Et si nous avons un mauvais moment à passer, nous pouvons toujours finir deuxième ou troisième. C'est très important pour nous. Nous devons simplement nous concentrer sur ce que nous avons à faire. Je pense que nous pouvons toujours être compétitifs. Je ne me fais donc pas trop de soucis pour le moment et je ne veux pas non plus ressentir de pression maintenant".

La chute de dimanche dernier, sa cinquième en GP cette saison, ne serait pas plus un obstacle mental que sa chute au GP du Japon l'an dernier.

"Comment me vider la tête ? En reprenant la course dès ce week-end", a déclaré Pecco, très détendu. "C'est toujours un avantage de savoir pourquoi tu as chuté. Je peux dire que je n'ai pas de problème et que je n'ai pas non plus le crash en tête. Je sais très bien à quel point nous sommes forts et à quel point je suis fort. Je pousserai de la même manière si je me retrouve à nouveau dans cette situation. C'est mon style et ma stratégie et je vais continuer ainsi. J'essaie toujours de m'améliorer et d'être dans la meilleure position possible, ensuite nous verrons".

"La situation de l'année dernière était différente et le passé est le passé, nous le laissons derrière nous", a encore ajouté Bagnaia.

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.