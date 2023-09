Pecco Bagnaia (Ducati): "Ora sono io la preda".

Pecco Bagnaia e Jorge Martin sono separati da soli 13 punti in vista del GP del Giappone al Mobility Resort di Motegi. Il campione in carica della MotoGP è determinato a lasciarsi alle spalle l'incidente in India e i problemi ai freni.

Prima del suo spaventoso incidente nella fase di partenza del GP di Catalunya, il vantaggio di Francesco "Pecco" Bagnaia nella classifica del Campionato del Mondo era ancora di 66 punti. Dopo il perfetto weekend di Misano di Jorge Martin e l'incidente di Bagnaia nella gara principale al Buddh International Circuit, sono rimasti solo 13 punti.

Più che per la riduzione dei punti, però, il campione in carica è attualmente preoccupato per i suoi insoliti problemi ai freni, in realtà il suo grande punto di forza. "Ho la sensazione di frenare allo stesso modo, ma non decelero subito perché la ruota posteriore non mi aiuta più", ha spiegato il 26enne italiano.

Tuttavia, dopo ulteriori analisi e riunioni negli ultimi giorni, il pilota della Ducati era fiducioso giovedì a Motegi: "Penso che siamo su una buona strada. Ne abbiamo parlato in squadra ieri e oggi e credo che quello che faremo vada nella giusta direzione".

"Ho anche guardato i video fino alle 3 del mattino di lunedì, dei punti di frenata del circuito di Buddh, di Barcellona e di Misano", ha rivelato Pecco. "Normalmente riesco a controllare la scivolata della ruota posteriore, ma soprattutto lo scorso weekend era oltre il limite. Lo abbiamo capito e ci abbiamo lavorato, anche grazie agli ingegneri di casa".

"Per questo fine settimana abbiamo deciso di seguire una strada diversa", ha proseguito Bagnaia. "Abbiamo preparato due diverse varianti di assetto per capire quale strada seguire. Per noi è abbastanza chiaro quale area dobbiamo migliorare. L'obiettivo è ritrovare il mio feeling con i freni e sono fiducioso che ci riusciremo. Sono convinto che sarà tutto a posto già venerdì mattina", ha affermato il cinque volte vincitore della stagione.

Bagnaia non ha voluto parlare di una maggiore pressione per quanto riguarda la situazione del Campionato del Mondo a sette Gran Premi dalla fine. "Negli ultimi tre fine settimana ho avuto un po' di sfortuna. Una volta con quello che è successo a Barcellona, anche se lì non sono stato solo sfortunato ma anche fortunato. Comunque, ho perso punti. Poi a Misano non sono partito nella mia forma migliore e ho perso punti. Lo scorso fine settimana è stato uno dei più difficili finora, ma siamo riusciti comunque a essere competitivi. Ero secondo davanti a Jorge, quindi avrei recuperato punti, ma poi sono caduto".

"Quindi, per riassumere, siamo stati più o meno sempre competitivi, ma alla fine abbiamo perso punti. Ma il fatto che siamo sempre competitivi nonostante le difficoltà è la cosa principale", ha detto Bagnaia.

Un anno fa, il futuro campione del mondo era ancora nel ruolo di cacciatore, ora, invece, è almeno davanti, anche se con un vantaggio in calo.

"Sì, ora sono la preda", ha sorriso l'italiano. "Ma ci sono ancora sette o 14 gare da disputare. Non sento più la pressione. L'anno scorso è stato sicuramente più intenso. Si trattava di un titolo che la Ducati aspettava da 15 anni e le cose erano diverse. Ora so bene che possiamo lottare per la vittoria quando tutto va bene. E se abbiamo un momento negativo, possiamo comunque arrivare secondi o terzi. Questo è molto importante per noi. Dobbiamo solo concentrarci su ciò che dobbiamo fare. Penso che possiamo essere sempre competitivi. Quindi al momento non sono preoccupato e non voglio sentire alcuna pressione".

Ha detto che l'incidente di domenica scorsa, il suo quinto in una gara di GP in questa stagione, non è stato più un ostacolo mentale della caduta nel GP del Giappone dello scorso anno.

"Come faccio a schiarirmi le idee? Correndo di nuovo, subito, questo fine settimana", ha detto Pecco con enfasi rilassata. "È sempre un vantaggio anche sapere perché si è caduti. Posso dire di non avere problemi e di non avere più in mente l'incidente. So bene quanto siamo forti e quanto sono forte io. Spingerò di nuovo allo stesso modo se mi troverò di nuovo in questa situazione. Questo è il mio stile e la mia strategia e continuerò così. Cerco sempre di migliorare e di essere nella migliore posizione possibile, poi vedremo".

"La situazione dell'anno scorso era diversa e il passato è passato, lasciamocelo alle spalle", ha aggiunto Bagnaia.

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.