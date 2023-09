Pecco Bagnaia (Ducati): "Agora sou a presa".

Pecco Bagnaia e Jorge Martin estão separados por apenas 13 pontos antes do GP do Japão no Mobility Resort Motegi. O atual campeão de MotoGP está determinado a esquecer a queda na Índia e os problemas de travões.

Antes do seu assustador acidente na fase de arranque do GP da Catalunha, a vantagem de Francesco "Pecco" Bagnaia na classificação do Campeonato do Mundo era ainda de 66 pontos. Após o fim de semana perfeito de Jorge Martin em Misano e a queda de Bagnaia na corrida principal no Circuito Internacional de Buddh, restam apenas 13 pontos.

No entanto, mais do que a diminuição dos pontos, o atual campeão está preocupado com os seus problemas invulgares nos travões - que são, na verdade, o seu grande ponto forte. "Tenho a sensação de que travo da mesma forma, mas não desacelero logo porque a roda traseira já não me ajuda", explicou o italiano de 26 anos.

No entanto, depois de mais análises e reuniões nos últimos dias, o piloto de fábrica da Ducati estava confiante na quinta-feira em Motegi: "Penso que estamos num bom caminho. Falámos sobre isso na equipa ontem e hoje e penso que o que vamos fazer está na direção certa."

"Também vi vídeos até às 3 da manhã de segunda-feira, dos pontos de travagem no Circuito de Buddh, Barcelona e Misano", revelou Pecco. "Normalmente consigo controlar o deslizamento da roda traseira, mas especialmente no último fim de semana estava acima do limite. Percebemos isso e trabalhámos nesse sentido, também graças aos engenheiros em casa."

"Decidimos para este fim de semana seguir um caminho diferente", continuou Bagnaia. "Preparámos duas variações de configuração diferentes para ver qual o caminho que vamos seguir. Para nós, é bastante claro qual a área que temos de melhorar. O objetivo é voltar a encontrar as minhas sensações nos travões e estou confiante de que vamos conseguir. Estou convencido de que vai correr tudo bem na sexta-feira de manhã", afirmou o pentacampeão da época.

Bagnaia não quis falar de pressão acrescida relativamente à situação do Campeonato do Mundo a sete Grandes Prémios do fim. "Tive um pouco de azar nos últimos três fins-de-semana. Uma vez com o que aconteceu em Barcelona, apesar de eu não ter tido apenas azar, mas também sorte. De qualquer forma, perdi pontos. Depois, em Misano, não arranquei na minha melhor forma e perdi pontos. O último fim de semana foi um dos mais difíceis até agora, mas mesmo assim conseguimos ser competitivos. Estava em segundo à frente do Jorge, pelo que teria ganho pontos, mas depois tive um acidente."

"Portanto, para resumir, fomos mais ou menos sempre competitivos, mas no final perdemos pontos. Mas o facto de sermos sempre competitivos apesar das dificuldades é o principal", disse Bagnaia.

Há um ano, o futuro campeão do mundo ainda estava no papel de caçador, agora, pelo contrário, está pelo menos na frente, embora com uma vantagem decrescente.

"Sim, agora sou a presa", sorriu o italiano. "Mas ainda faltam sete ou 14 corridas. Não sinto mais pressão. No ano passado foi mais intenso, com certeza. Era um título pelo qual a Ducati estava à espera há 15 anos e as coisas eram diferentes. Agora sei muito bem que podemos lutar pela vitória quando tudo está bem. E se tivermos um mau momento, ainda podemos terminar em segundo ou terceiro. Isso é muito importante para nós. Só temos de nos concentrar no que temos de fazer. Penso que podemos ser sempre competitivos. Por isso, de momento, não estou preocupado e não quero sentir qualquer pressão".

Ele disse que o acidente de domingo passado, o seu quinto numa corrida de GP esta época, não foi mais um obstáculo mental do que a sua queda no GP do Japão do ano passado.

"Como é que eu limpo a minha cabeça? Voltando a correr imediatamente, este fim de semana", disse Pecco, enfaticamente descontraído. "Também é sempre uma vantagem quando se sabe porque é que se caiu. Posso dizer que não tenho qualquer problema e que já não tenho o acidente na minha cabeça. Sei muito bem como somos fortes e como eu sou forte. Se voltar a estar nessa situação, voltarei a esforçar-me da mesma forma. É esse o meu estilo e a minha estratégia e vou continuar assim. Tento sempre melhorar e estar na melhor posição possível, depois logo se vê."

"A situação do ano passado era diferente e o passado é passado, vamos esquecer isso," acrescentou Bagnaia.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.