Johann Zarco (Ducati) ve potencial en la Honda

Johann Zarco no quiere oír hablar de las tensiones del actual calendario de Grandes Premios. En Motegi está plenamente motivado para sus últimas siete carreras con la Ducati y se alegra de la aparente tendencia al alza de Honda.

La victoria del año pasado del entonces piloto oficial de Ducati Jack Miller en el GP de Japón es un motivo de optimismo para el piloto del Prima-Pramac-Ducati Johann Zarco (33). "Su éxito superior demuestra que la Ducati es capaz de ganar en esta pista", ha declarado alegre el piloto del sur de Francia. Por cierto, Zarco decantó a su favor la carrera de diversión del GP de mini-bicis del jueves.

La razón de su buen estado antes de la carrera en Twin Ring Motegi también está clara. "He podido recuperarme perfectamente a pesar de los esfuerzos en el calor tropical de la India y del apretado calendario y me siento en plena forma", comentó el 255 veces participante en un GP. "Quiero llevarme conmigo estas buenas sensaciones. Aunque a veces, como en la India, no todo salga a la perfección, quiero sacar lo mejor de cada carrera".

El bicampeón del mundo de Moto2 (2015/2016) está en su gira de despedida de Ducati. "Me quedan siete carreras con la moto GP23. Quiero aprovecharla al máximo en cada circuito y creo que ahora mismo me estoy acercando a mi mejor forma de pilotaje." Zarco considera que "actualmente el grupo está más igualado que nunca y no hace falta mucho para estar delante también."

Otro motivo para el optimismo y la confianza del 16 veces ganador de GP (aunque nunca ha ganado en MotoGP) es el buen rendimiento de las máquinas de su futuro patrón. "Las actuaciones de Marc Márquez y Joan Mir en la India han demostrado que la Honda tiene potencial y que la diferencia no es tan grande. Además, Marc salió desde la pole position aquí en Motegi el año pasado".

Johann Zarco quiere ahora aprovechar al máximo cada carrera. "Como siempre, se tratará de adaptarse a la pista correspondiente lo más rápido posible en los ajustados tiempos. Sólo en la última carrera, en Valencia, espero que nos cueste un poco".

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24/9):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.