Johann Zarco (Ducati) voit du potentiel dans la Honda

La victoire l'an dernier de Jack Miller, alors pilote officiel Ducati, au GP du Japon est une raison d'être optimiste pour Johann Zarco (33 ans), le pilote Prima Pramac-Ducati. "Son succès supérieur montre que la Ducati est capable de gagner sur ce circuit", déclare le pilote du sud de la France dans une ambiance sereine. D'ailleurs, c'est Zarco qui a remporté la course amusante Minibike-GP de jeudi.

La raison de sa bonne forme avant la course sur le Twin Ring Motegi est également claire. "Malgré les contraintes liées à la chaleur tropicale en Inde et au calendrier serré, j'ai pu récupérer au mieux et je me sens en pleine forme", commente le pilote aux 255 GP. "Je veux emporter ce bon feeling avec moi. Même si parfois, comme en Inde, tout ne se passe pas de manière optimale, je veux tirer le meilleur parti de chaque course".

Le double champion du monde Moto2 (2015/2016) est en train d'effectuer sa tournée d'adieu chez Ducati. "Il me reste sept courses sur la GP23. Je veux en tirer le meilleur parti sur chaque piste et je pense que, sur le plan de la conduite, je me rapproche de ma meilleure forme en ce moment". Zarco estime qu'"actuellement, le peloton n'a jamais été aussi serré et qu'il suffit de peu pour se retrouver parfois devant".

Une autre raison de l'optimisme et de la confiance de l'homme aux 16 victoires en GP (bien qu'il n'ait jamais gagné en MotoGP) réside également dans les bonnes performances des machines de son futur employeur. "Les performances de Marc Márquez et Joan Mir en Inde ont montré qu'il y avait du potentiel dans la Honda et que le retard n'était pas si grand. De plus, Marc est parti de la pole position l'an dernier ici à Motegi".

Johann Zarco veut désormais tirer le meilleur parti de chaque course. "Comme toujours, il s'agira de s'adapter le plus rapidement possible à chaque circuit dans des créneaux horaires restreints. Il n'y a que pour la dernière course, à Valence, que je m'attends à ce que nous ayons un peu de mal".

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.