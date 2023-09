Johann Zarco (Ducati) vede il potenziale della Honda

Johann Zarco non vuole sentire parlare dello stress e delle tensioni dell'attuale calendario dei GP. A Motegi, è pienamente motivato per le sue ultime sette gare in sella alla Ducati ed è felice dell'apparente tendenza alla crescita della Honda.

La vittoria dell'anno scorso dell'allora pilota Ducati Jack Miller al GP del Giappone è motivo di ottimismo per il pilota Prima-Pramac-Ducati Johann Zarco (33). "Il suo successo superiore dimostra che la Ducati è in grado di vincere su questa pista", ha detto il sud della Francia di buon umore. Tra l'altro, Zarco ha deciso a suo favore la gara di divertimento del mini GP di giovedì.

È chiaro anche il motivo della sua buona condizione prima della gara al Twin Ring Motegi. "Sono riuscito a recuperare perfettamente nonostante le fatiche del caldo tropicale in India e il programma serrato e mi sento in ottima forma", ha commentato il 255 volte partecipante al GP. "Voglio portare con me questa bella sensazione. Anche se a volte, come in India, non tutto funziona alla perfezione, voglio ottenere il meglio da ogni gara".

Il due volte campione del mondo della Moto2 (2015/2016) è al suo tour di addio alla Ducati. "Mi restano sette gare con la moto GP23. Voglio ottenere il massimo su ogni pista e credo che in questo momento mi stia avvicinando alla mia migliore forma di guida". Zarco ritiene che "attualmente il campo è così vicino come non lo è mai stato e non ci vuole molto per stare davanti".

Un'altra ragione per l'ottimismo e la fiducia del 16 volte vincitore di un GP (anche se non ha mai vinto in MotoGP), tuttavia, sono le buone prestazioni delle moto del suo futuro datore di lavoro. "Le prestazioni di Marc Márquez e Joan Mir in India hanno dimostrato che la Honda ha un potenziale e che il divario non è così grande. Inoltre, Marc è partito dalla pole position qui a Motegi l'anno scorso".

Johann Zarco vuole ora trarre il massimo da ogni gara. "Come sempre, si tratterà di adattarsi alla rispettiva pista il più rapidamente possibile nei tempi ristretti. Solo nell'ultima gara di Valencia mi aspetto che faremo un po' di fatica".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24/9):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.