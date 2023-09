Johann Zarco (Ducati) vê potencial na Honda

Johann Zarco não quer ouvir falar do stress e das tensões do atual calendário de GP. Em Motegi, está totalmente motivado para as suas últimas sete corridas com a Ducati e está contente com a aparente tendência de subida da Honda.

A vitória do ano passado do então piloto de fábrica da Ducati, Jack Miller, no GP do Japão é um motivo de otimismo para o piloto da Prima-Pramac-Ducati Johann Zarco (33). "O seu sucesso superior mostra que a Ducati é capaz de vencer nesta pista", disse o sulista francês com um humor alegre. A propósito, Zarco decidiu a seu favor a corrida de diversão do GP de mini-bicicleta na quinta-feira.

A razão para a sua boa condição antes da corrida em Twin Ring Motegi também é clara. "Consegui recuperar perfeitamente apesar dos esforços no calor tropical da Índia e do calendário apertado e sinto-me em grande forma," comentou o 255 vezes participante num GP. "Quero levar esta boa sensação comigo. Mesmo que por vezes, como na Índia, nem tudo corra na perfeição, quero tirar o melhor partido de cada corrida."

O bicampeão mundial de Moto2 (2015/2016) está na sua digressão de despedida da Ducati. "Ainda me restam sete corridas com a moto GP23. Quero tirar o máximo partido dela em todas as pistas e penso que estou a aproximar-me da minha melhor forma de pilotagem neste momento." Zarco sente que "atualmente o pelotão está mais próximo do que nunca e não é preciso muito para estar na frente também."

Outra razão para o otimismo e confiança do 16 vezes vencedor de GPs (embora nunca tenha vencido no MotoGP), no entanto, é o bom desempenho das máquinas do seu futuro empregador. "As prestações de Marc Márquez e Joan Mir na Índia mostraram que a Honda tem potencial e que a diferença não é assim tão grande. Além disso, Marc largou da pole position aqui em Motegi no ano passado."

Johann Zarco quer agora tirar o máximo partido de cada corrida. "Como sempre, trata-se de nos adaptarmos à respectiva pista o mais rapidamente possível nos curtos intervalos de tempo. Só na última corrida em Valência é que espero que tenhamos algumas dificuldades."

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24/9):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.