Cal Crutchlow: Márquez en Ducati sería aburrido

Por primera vez desde el final de temporada del año pasado en Valencia, el 6 de noviembre de 2022, Cal Crutchlow disputará otro Gran Premio este fin de semana en Motegi, casi once meses después. Pero al piloto probador de Yamaha no le preocupa encontrarse con sus rivales en situación de carrera.

"Deberían tenerme miedo. Porque la última vez que estuve en pista con otro piloto fue en abril. En Aragón y aquí en Motegi probé solo después. Así que deberían tener miedo de que me pase el punto de frenada en la curva 1", sostuvo secamente el británico. "Parece que ahora hay una montonera en la curva de salida cada semana. Así que voy a salir cinco segundos más tarde y recuperar ocho puestos en una curva", Cal también tenía preparada una estrategia no del todo seria.

A continuación, el veterano de 37 años subrayó: "Me siento bien. Por supuesto que las referencias serán un poco diferentes, pero tampoco soy un novato. Estoy deseando ver otras motos en la pista y no sólo a algún comisario sentado en la pista mientras sigue mandando mensajes a su mujer en su smartphone".

Elobjetivo declarado de la participación de Cal como wildcard, según Yamaha, es impulsar el desarrollo. Sin embargo, no se esperan grandes innovaciones en su M1, aparte del aspecto especial del Yamalube RS4GP Racing Team. "Necesitamos entender mejor algunas piezas. No es nada que no hayamos probado ya, pero tenemos que empezar a solucionar algunas cosas o mantenerlas".

Más interesantes son los comentarios del tricampeón del GP sobre el futuro de su ex compañero de marca en Honda Marc Márquez. El propio ocho veces campeón del mundo también se mostró cauteloso a la hora de comprometerse claramente en Motegi, lo que dispara aún más las conjeturas.

"No tengo ni idea de lo que haría en el lugar de Marc", dijo Crutchlow. Por supuesto, el británico sigue teniendo una opinión, y la expresó claramente, como siempre: "Pero siempre he dicho: Si Marc se pasara a una Ducati, los demás ni siquiera tendrían que competir. Y por eso no quiero que lo haga. Me gustaría que diera el giro con Honda".

El trasfondo: "Básicamente me da igual, sólo quiero ver una buena carrera por televisión", explicó Cal, que ha puesto fin a su carrera deportiva tras la temporada 2020. "Creo que Marc sigue siendo el mejor piloto y el mayor talento con el que he tenido el privilegio de correr. Yo pilotaba una Honda al mismo tiempo. Sabía lo que hacía y lo entendía. Pero no podía ponerlo en práctica. Su talento era increíble y no creo que lo haya perdido. Sólo creo que su moto no le deja hacer lo que estaba acostumbrado a hacer en este momento. Si la moto se lo permitiera, creo que seguiría en lo más alto del Campeonato del Mundo. Así que si se va a Ducati, quizás sería completamente aburrido. La otra historia, en cambio, sería que reapareciera con Honda. Creo que esa podría ser una historia mejor para todos".

"Sabemos que Yamaha y Honda pueden construir las mejores motos del mundo porque lo han hecho durante muchos años", continuó Crutchlow. "Ducati no ganó durante 15 años, Aprilia no estaba en ninguna parte, KTM acaba de empezar a ser realmente fuerte. Pero eso puede volver a cambiar. Dentro de cinco años los dos fabricantes japoneses pueden volver a estar en lo más alto con toda su fuerza y los demás en ninguna parte. Así son las carreras".

"Honda y Yamaha son fabricantes fuertes. Saben cómo construir una moto, tienen buenos ingenieros", afirmó el piloto probador de Yamaha. "El problema es que tienen que cambiar su forma de trabajar. Porque lo que han hecho siempre no funciona ahora. Las reglas del juego han cambiado, esa es la realidad. Tenemos que ser más abiertos, Yamaha lo sabe y estoy convencido de que Honda también. Si empiezan a actuar más rápido y a reaccionar mejor, y con más imparcialidad, y quizá no jugando demasiado sobre seguro, estoy seguro de que lo conseguirán".