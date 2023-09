Cal Crutchlow : "Márquez sur Ducati serait ennuyeux

Pour la première fois depuis la finale de la saison dernière, le 6 novembre 2022 à Valence, Cal Crutchlow participera à un Grand Prix ce week-end à Motegi, soit presque onze mois plus tard. Le pilote d'essai Yamaha ne s'inquiète pas pour autant de se retrouver face à ses adversaires en situation de course.

"Ils devraient avoir peur de moi. Car la dernière fois que j'ai été en piste avec un autre pilote, c'était en avril. En Aragón et ici à Motegi, j'ai ensuite testé seul. Ils devraient donc avoir peur que je rate le point de freinage au virage 1", a sèchement déclaré le Britannique. "Il semble maintenant qu'il y ait chaque semaine un carambolage dans le virage de départ. Je vais donc partir cinq secondes plus tard et gagner huit places dans un virage", a déclaré Cal en proposant une stratégie qui n'était pas tout à fait sérieuse.

Puis le vétéran de 37 ans a souligné : "Je me sens bien. Bien sûr, les références seront un peu différentes, mais je ne suis pas un rookie non plus. J'ai hâte de voir quelques autres motos sur la piste et pas seulement un marshall assis au bord de la piste qui, pendant ce temps, envoie encore des messages à sa femme sur son smartphone".

L'objectif déclaré de la participation de Cal en tant que wildcard est, selon Yamaha, de faire avancer le développement. Il ne faut toutefois pas s'attendre à de grandes nouveautés sur sa M1 - hormis le look spécial du Yamalube RS4GP Racing Team. "Nous devons mieux comprendre certaines pièces. Il n'y a rien que nous n'ayons déjà testé, mais nous devons commencer à éliminer complètement certaines choses ou à en garder d'autres".

Plus intéressantes sont les explications du triple vainqueur de GP sur l'avenir de son ancien collègue de marque Honda, Marc Márquez. L'octuple champion du monde s'est lui aussi gardé de s'engager clairement à Motegi, alimentant ainsi le mystère.

"Je n'ai aucune idée de ce que je ferais à la place de Marc", a déclaré Crutchlow. Le Britannique a bien sûr une opinion, et il l'a exprimée clairement comme à son habitude : "Mais j'ai toujours dit que si Marc passait sur une Ducati, tous les autres n'auraient même pas besoin de concourir. Et c'est pourquoi je ne veux pas qu'il le fasse. Je souhaite qu'il prenne le tournant avec Honda".

Le contexte : "Au fond, je m'en fiche, je veux juste voir une bonne course à la télévision", a expliqué Cal, qui a mis un terme à sa carrière de pilote après la saison 2020. "Je pense que Marc est toujours le meilleur pilote et le plus grand talent avec lequel j'ai eu le privilège de courir. J'ai piloté une Honda à la même époque. Je savais ce qu'il faisait et je le comprenais. Mais je ne pouvais pas le mettre en pratique. Son talent était incroyable et je ne pense pas qu'il ait perdu ce talent. Je pense simplement qu'en ce moment, sa moto ne lui permet pas de faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Si la moto le permettait, je pense qu'il serait encore en tête du championnat du monde. Donc s'il allait chez Ducati, ce serait peut-être complètement ennuyeux. L'autre histoire serait qu'il fasse son come-back chez Honda. Je pense que cela pourrait être une meilleure histoire pour tout le monde".

"Nous savons que Yamaha et Honda peuvent construire les meilleures motos du monde parce qu'ils l'ont fait pendant de nombreuses années", a poursuivi Crutchlow. "Ducati n'a pas gagné depuis 15 ans, Aprilia n'a été nulle part, KTM commence à peine à devenir vraiment forte. Mais cela peut changer à nouveau. Dans cinq ans, les deux constructeurs japonais seront peut-être à nouveau pleinement au sommet et les autres au milieu de nulle part. C'est ça le sport automobile".

"Honda et Yamaha sont des constructeurs forts. Ils savent comment construire une moto, ils ont de bons ingénieurs", a confirmé le pilote d'essai de Yamaha. "Le problème, c'est qu'ils doivent changer leur façon de travailler. Car ce qu'ils ont toujours fait ne fonctionne plus. Les règles du jeu ont changé, c'est la réalité. Nous devons être plus ouverts - Yamaha le sait et je suis convaincu que Honda le sait aussi. S'ils commencent à agir plus rapidement et à mieux réagir, de manière plus impartiale, et peut-être sans trop jouer la carte de la sécurité, je suis confiant dans leur capacité à y parvenir".