Cal Crutchlow: Márquez in Ducati sarebbe noioso

Il collaudatore della Yamaha Cal Crutchlow torna nel Campionato del Mondo MotoGP a Motegi come wildcard e coglie l'occasione per fare chiarezza sulla situazione della superstar Marc Márquez.

Per la prima volta dal finale di stagione dello scorso anno a Valencia, il 6 novembre 2022, Cal Crutchlow disputerà un altro Gran Premio questo fine settimana a Motegi, quasi undici mesi dopo. Tuttavia, il collaudatore della Yamaha non è preoccupato di affrontare i suoi rivali in gara.

"Dovrebbero avere paura di me. Perché l'ultima volta che sono sceso in pista con un altro pilota è stato in aprile. Ad Aragón e qui a Motegi ho provato da solo. Quindi dovrebbero avere paura che io non riesca a frenare alla curva 1", ha detto seccamente il britannico. "Sembra che ogni settimana ci sia un'ammucchiata alla curva di partenza. Quindi partirò cinque secondi più tardi e recupererò otto posizioni in una sola curva", ha aggiunto Cal, che aveva pronta una strategia non del tutto seria.

Poi il veterano 37enne ha sottolineato: "Mi sento bene. Naturalmente i riferimenti saranno un po' diversi, ma non sono nemmeno un novellino. Non vedo l'ora di vedere altre moto in pista e non solo qualche marshall seduto in pista mentre continua a messaggiare con la moglie sul suo smartphone".

L'obiettivo dichiarato della partecipazione di Cal come wildcard, secondo Yamaha, è quello di spingere lo sviluppo. Tuttavia, non sono previste grandi innovazioni sulla sua M1, a parte il look speciale dello Yamalube RS4GP Racing Team. "Dobbiamo capire meglio alcune parti. Non è nulla che non abbiamo già testato, ma dobbiamo iniziare a sistemare alcune cose o tenerle".

Più interessanti sono i commenti del tre volte vincitore del GP sul futuro del suo ex compagno di marca Honda Marc Márquez. Anche l'otto volte campione del mondo è stato cauto nel prendere un impegno chiaro a Motegi, alimentando così ulteriormente le congetture.

"Non ho idea di cosa farei al posto di Marc", ha detto Crutchlow. Naturalmente, il britannico ha ancora un'opinione e l'ha espressa chiaramente come al solito: "Ma ho sempre detto: se Marc passasse a una Ducati, tutti gli altri non avrebbero nemmeno bisogno di gareggiare. Ecco perché non voglio che lo faccia. Vorrei che facesse la svolta con la Honda".

Il retroscena: "In fondo non mi interessa, voglio solo vedere una bella gara in TV", ha spiegato Cal, che ha chiuso la sua carriera agonistica dopo la stagione 2020. "Penso che Marc sia ancora il miglior pilota e il più grande talento con cui ho avuto il privilegio di correre. Nello stesso periodo guidavo una Honda. Sapevo cosa stava facendo e lo capivo. Ma non riuscivo a metterlo in pratica. Il suo talento era incredibile e non credo che l'abbia perso. Penso solo che la sua moto non gli permetta di fare quello che è abituato a fare in questo momento. Se la moto glielo permettesse, credo che sarebbe ancora in testa al mondiale. Quindi, se passasse alla Ducati, forse sarebbe completamente noioso. L'altra storia, invece, sarebbe quella di un suo ritorno in Honda. Credo che sarebbe una storia migliore per tutti".

"Sappiamo che Yamaha e Honda sono in grado di costruire le migliori moto del mondo perché lo fanno da molti anni", ha continuato Crutchlow. "La Ducati non ha vinto per 15 anni, l'Aprilia non era da nessuna parte, la KTM ha appena iniziato a diventare molto forte. Ma le cose possono cambiare di nuovo. Tra cinque anni i due costruttori giapponesi potrebbero tornare in vetta a pieno titolo e gli altri non essere in nessun posto. Questo è il mondo delle corse".

"Honda e Yamaha sono costruttori forti. Sanno come costruire una moto, hanno ottimi ingegneri", ha affermato il collaudatore della Yamaha. "Il problema è che devono cambiare il loro modo di lavorare. Perché quello che hanno sempre fatto non funziona più. Le regole del gioco sono cambiate, questa è la realtà. Dobbiamo essere più aperti: la Yamaha lo sa e sono convinto che anche la Honda lo sappia. Se inizieranno ad agire più velocemente e a reagire meglio, in modo più imparziale e magari senza giocare troppo sul sicuro, sono sicuro che ce la faranno".