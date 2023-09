Cal Crutchlow: Márquez na Ducati seria aborrecido

O piloto de testes da Yamaha, Cal Crutchlow, regressa ao Campeonato do Mundo de MotoGP em Motegi com um wildcard e aproveita a oportunidade para esclarecer a situação da estrela Marc Márquez.

Pela primeira vez desde o final da época do ano passado em Valência, a 6 de novembro de 2022, Cal Crutchlow vai disputar outro Grande Prémio este fim de semana em Motegi - quase onze meses depois. No entanto, o piloto de testes da Yamaha não está preocupado em enfrentar os seus rivais numa situação de corrida.

"Eles deviam ter medo de mim. Porque a última vez que estive em pista com outro piloto foi em abril. Em Aragão e aqui em Motegi testei sozinho depois. Por isso, deviam ter medo de eu falhar o ponto de travagem na curva 1", disse o britânico secamente. "Parece que todas as semanas há um amontoado de gente na curva de partida. Por isso, vou arrancar cinco segundos mais tarde e recuperar oito lugares numa curva", disse Cal, que também tinha uma estratégia não muito séria preparada.

Depois, o veterano de 37 anos sublinhou: "Sinto-me bem. Claro que as referências serão um pouco diferentes, mas também não sou um novato. Estou ansioso por ver outras motos na pista e não apenas um marshal sentado na pista enquanto envia mensagens à mulher no smartphone".

De acordo com a Yamaha, o objetivo declarado da participação de Cal como wildcard é impulsionar o desenvolvimento. No entanto, não são esperadas grandes inovações na sua M1 - para além do visual especial da Yamalube RS4GP Racing Team. "Precisamos de compreender melhor algumas peças. Não é nada que já não tenhamos testado, mas precisamos de começar a resolver algumas coisas ou mantê-las."

Mais interessantes são os comentários do três vezes vencedor de GP sobre o futuro do seu antigo companheiro de marca Honda, Marc Márquez. O octacampeão do mundo também não quis assumir um compromisso claro em Motegi, o que aumentou ainda mais as suposições.

"Não faço ideia do que faria no lugar do Marc", disse Crutchlow. É claro que o britânico ainda tem uma opinião - e ele expressou-a claramente como de costume: "Mas eu sempre disse: se Marc mudasse para uma Ducati, todos os outros nem precisariam de competir. E é por isso que eu não quero que ele o faça. Gostava que ele desse a volta por cima com a Honda."

O pano de fundo: "Eu basicamente não me importo, só quero ver uma boa corrida na TV", explicou Cal, que encerrou sua carreira de piloto após a temporada de 2020. "Acho que o Marc continua a ser o melhor piloto e o maior talento com quem tive o privilégio de correr. Eu estava a correr numa Honda na mesma altura. Eu sabia o que ele estava a fazer e compreendia. Mas não conseguia pô-lo em prática. O talento dele era incrível e não acho que tenha perdido esse talento. Só acho que a mota não o está a deixar fazer o que ele estava habituado a fazer neste momento. Se a mota o deixasse, acho que ele ainda estaria no topo do campeonato do mundo. Por isso, se ele for para a Ducati, talvez seja completamente aborrecido. A outra história, por outro lado, seria o seu regresso à Honda. Penso que essa seria uma história melhor para todos."

"Sabemos que a Yamaha e a Honda podem construir as melhores motos do mundo porque o fazem há muitos anos", continuou Crutchlow. "A Ducati não ganhou durante 15 anos, a Aprilia não estava em lado nenhum, a KTM só agora começou a ficar muito forte. Mas isso pode mudar novamente. Dentro de cinco anos, os dois fabricantes japoneses podem estar de volta ao topo com força total e os outros em lado nenhum. Isso são as corridas".

"A Honda e a Yamaha são fabricantes fortes. Sabem como construir uma moto, têm bons engenheiros", afirmou o piloto de testes da Yamaha. "O problema é que eles têm de mudar a forma como trabalham. Porque o que eles sempre fizeram não funciona agora. As regras do jogo mudaram, essa é a realidade. Temos de ser mais abertos - a Yamaha sabe-o e estou convencido que a Honda também o sabe. Se começarem a atuar mais rapidamente e a reagir melhor, e de forma mais imparcial, e talvez não jogarem demasiado pelo seguro, estou confiante que vão conseguir."