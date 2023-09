Bezzecchi: "Entonces me gustaría compartirlo con Cal".

El primer rival del defensor del título, Francesco "Pecco" Bagnaia, es Jorge Martín, a sólo 13 puntos, pero Marco Bezzecchi, a los mandos de la GP22 del año pasado, también sigue en liza, a 44 puntos a falta de siete Grandes Premios.

"Estoy más tranquilo porque la verdadera lucha está entre ellos en este momento", se refería "Bez" a sus compañeros de marca en Ducati al frente de la clasificación del Campeonato del Mundo. "Estoy cerca, pero nunca lo suficiente. Pero está claro que si puedo estar ahí al final, haré todo lo posible para luchar por ello. Tendría que mentir si dijera lo contrario. Por ahora, sin embargo, sólo quiero disfrutar fin de semana tras fin de semana y tratar de mantenerme cerca durante al menos tres o cuatro fines de semana más, luego ya veremos", añadió el protegido del Mooney VR46.

Cal Crutchlow, que regresa al Campeonato del Mundo de MotoGP este fin de semana en calidad de wild card, reveló el jueves en Motegi: "Aposté muy bien por Bezzecchi a principios de año, y las apuestas se dispararon. Así que hoy voy a hablar con él y hacerle ver que es mejor que se asegure la victoria. Ganar sería como subir al podio".

"Así que espero a Bezzecchi, pero creo que ganará Martin", añadió el británico de 37 años, él mismo tres veces ganador de MotoGP. "Aunque Bagnaia puede ganar igualmente. No es que prefiera a uno. Me gusta Bezzecchi, me gusta su estilo. Me gusta Pecco porque pilota muy limpio y actúa con profesionalidad. Pero me gusta Martin porque lo da todo. Intenta liderar todas las carreras y a veces no lo consigue, pero no le importa, sólo lucha. Ojalá no fueran tres Ducati, pero así es la situación".

"Por supuesto que me alegro cuando Cal dice eso", comentó Bez sobre la apuesta del piloto probador de Yamaha. Sin embargo, en vista de las buenas probabilidades mencionadas, el italiano de 24 años también añadió inmediatamente: "Pero entonces también me gustaría dividir sus ganancias, si así debe ser."

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.