Bezzecchi : "Alors j'aimerais partager avec Cal".

Cal Crutchlow a parié dès le début de l'année sur un sacre de Marco Bezzecchi en MotoGP. Le pilote VR46-Ducati lui-même laisse volontiers le rôle de favori à ses collègues de marque Pecco Bagnaia et Jorge Martin.

Le premier poursuivant du champion en titre Francesco "Pecco" Bagnaia est certes Jorge Martin, qui n'a plus que 13 points de retard, mais Marco Bezzecchi, au guidon de sa GP22 de l'an dernier, est lui aussi toujours dans la course après sa victoire écrasante au GP d'Inde, avec 44 points de retard sur sept Grands Prix à venir.

"Je suis plus détendu parce que le vrai combat se déroule entre eux en ce moment", a déclaré "Bez" en faisant référence à ses collègues de marque Ducati en tête du classement du championnat du monde. "Je suis proche, mais jamais assez. Mais clairement, si je peux être là à la fin, je ferai de mon mieux pour me battre pour cela. Je mentirais si je disais le contraire. Mais pour l'instant, je veux juste profiter week-end après week-end et essayer de rester proche pendant encore au moins trois ou quatre week-ends, puis nous verrons", a ajouté le protégé de Mooney-VR46.

Cal Crutchlow, qui fait son retour dans le championnat du monde MotoGP ce week-end avec une wildcard, a révélé jeudi à Motegi : "J'ai misé un sacré paquet d'argent sur Bezzecchi au début de l'année - et les cotes ont été énormes. Je vais donc le mettre de côté aujourd'hui et lui faire comprendre qu'il a intérêt à s'assurer de gagner. Ce serait comme un bonus de podium s'il gagnait".

"J'espère donc Bezzecchi, mais je pense que Martin va gagner", a ajouté le Britannique de 37 ans, lui-même triple vainqueur en MotoGP. "Mais Bagnaia peut tout aussi bien gagner. Ce n'est pas comme si j'avais une préférence pour l'un d'entre eux. J'aime Bezzecchi, j'aime son style. J'aime Pecco parce qu'il conduit proprement et qu'il est professionnel. Mais j'aime Martin parce qu'il met tout dedans. Il essaie de mener chaque course et parfois ça ne marche pas, mais il s'en fiche, il se bat. J'aimerais juste qu'il n'y ait pas trois Ducati, mais c'est la situation".

"Je suis évidemment heureux quand Cal dit cela", a commenté Bez à propos du pari du pilote d'essai Yamaha. Au vu des bonnes cotes évoquées, l'Italien de 24 ans a toutefois ajouté : "Mais je serais alors heureux de partager ses gains si cela devait être le cas".

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.