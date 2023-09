Bezzecchi: "Allora vorrei condividere con Cal".

Il primo rivale del campione in carica Francesco "Pecco" Bagnaia è Jorge Martin, a soli 13 punti di distanza, ma anche Marco Bezzecchi, in sella alla GP22 dello scorso anno, è ancora in corsa, a 44 punti di distanza a sette Gran Premi dalla fine.

"Sono più rilassato perché la vera lotta è tra loro in questo momento", ha detto "Bez" riferendosi ai suoi compagni di marca Ducati in testa alla classifica del Campionato del Mondo. "Sono vicino, ma mai abbastanza. Ma è chiaro che se potrò essere lì alla fine, farò del mio meglio per lottare. Dovrei mentire se dicessi il contrario. Per ora, però, voglio solo godermi un weekend dopo l'altro e cercare di rimanere vicino per almeno altri tre o quattro weekend, poi vedremo", ha aggiunto il pupillo della Mooney VR46.

Cal Crutchlow, che torna nel Campionato del Mondo MotoGP questo fine settimana come wildcard, ha rivelato giovedì a Motegi: "Ho puntato molto bene su Bezzecchi all'inizio dell'anno e le quote erano alle stelle. Oggi lo prenderò da parte e gli farò capire che è meglio che vinca. Sarebbe come un bonus per il podio se vincesse".

"Spero in Bezzecchi, ma credo che Martin vincerà", ha aggiunto il 37enne britannico, tre volte vincitore della MotoGP. "Ma anche Bagnaia può vincere. Non è che preferisco uno dei due. Mi piace Bezzecchi, mi piace il suo stile. Mi piace Pecco perché guida in modo pulito e si comporta in modo professionale. Ma mi piace Martin perché ci mette tutto se stesso. Cerca di essere in testa a ogni gara e a volte non ci riesce, ma a lui non importa, combatte e basta. Vorrei solo che non fossero tre Ducati, ma questa è la situazione".

"Naturalmente sono contento quando Cal dice questo", ha commentato Bez a proposito della scommessa del collaudatore Yamaha. Tuttavia, viste le buone quote di cui si parla, il 24enne italiano ha anche subito aggiunto: "Ma poi mi piacerebbe anche dividere la sua vincita, se è così che deve essere".

Risultati MotoGP, Buddh Circuit (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.