Bezzecchi: "Então gostaria de partilhar com o Cal".

Cal Crutchlow já estava a apostar em Marco Bezzecchi para ganhar o título de MotoGP no início do ano, mas o próprio piloto da VR46 Ducati está contente por deixar o papel de favorito para os seus colegas de marca Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

O primeiro rival do atual campeão Francesco "Pecco" Bagnaia é Jorge Martin, a apenas 13 pontos, mas Marco Bezzecchi, ao volante da GP22 do ano passado, também ainda está na corrida após a sua superior vitória no GP da Índia, a 44 pontos, quando faltam sete Grandes Prémios.

"Estou mais relaxado porque a verdadeira luta é entre eles neste momento," "Bez" referiu-se aos seus companheiros de marca Ducati no topo da classificação do Campeonato do Mundo. "Estou perto, mas nunca o suficiente. Mas, claramente, se eu puder estar lá no final, farei o meu melhor para lutar por isso. Teria de mentir se dissesse o contrário. Mas, por agora, só quero desfrutar fim de semana após fim de semana e tentar ficar perto pelo menos mais três ou quatro fins-de-semana, depois logo se vê", acrescentou o protegido do Mooney VR46.

Cal Crutchlow, que regressa ao Campeonato do Mundo de MotoGP este fim de semana com um wildcard, revelou em Motegi na quinta-feira: "Apostei muito dinheiro no Bezzecchi no início do ano - e as probabilidades estavam a subir em flecha. Por isso, vou falar com ele hoje e fazê-lo perceber que é melhor certificar-se de que ganha. Seria como um bónus no pódio se ele ganhasse".

"Por isso, espero que seja o Bezzecchi, mas acho que o Martin vai ganhar," acrescentou o britânico de 37 anos, ele próprio três vezes vencedor de MotoGP. "Bagnaia pode ganhar da mesma forma. Não é que eu prefira um deles. Gosto do Bezzecchi, gosto do seu estilo. Gosto do Pecco porque corre de forma limpa e age profissionalmente. Mas gosto do Martin porque dá tudo por tudo. Tenta liderar todas as corridas e, por vezes, não funciona, mas ele não se importa, apenas luta. Só gostava que não fossem três Ducati, mas é essa a situação."

"É claro que fico feliz quando Cal diz isso", comentou Bez sobre a aposta do piloto de testes da Yamaha. No entanto, tendo em vista as boas chances mencionadas, o italiano de 24 anos também acrescentou imediatamente: "Mas eu também gostaria de dividir seus ganhos, se é assim que deve ser."

Resultados de MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, menos 8 voltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.