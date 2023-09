Motegi, vendredi : Temps record pour Brad Binder (KTM)

Le premier jour du GP du Japon a été marqué par le meilleur temps de l'as Red Bull-KTM Brad Binder devant Pecco Bagnaia (Ducati) et Aleix Espargaró (Aprilia). Marc Márquez et Fabio Quartararo ont manqué l'accès direct à la Q2 après avoir chuté.

Des averses sont attendues samedi et dimanche au Mobility Resort Motegi, mais vendredi après-midi, le soleil continuait de briller sur le circuit du GP, long de 4,801 km et comportant huit virages à droite et six virages à gauche.

Alex Rins a d'abord poursuivi son retour à la compétition vendredi après-midi après 110 jours de repos forcé. Le début s'est mieux passé que prévu, a-t-on rapporté du box LCR-Castrol après ses 16 premiers tours en FP1 : "Avec plus de tours, il se fatigue et ressent un peu d'inconfort, mais compte tenu de l'ampleur de la blessure et du temps pendant lequel il n'a pas couru, la première séance s'est mieux passée que nous ne l'aurions pensé au début".

Toutefois, Rins n'a bouclé que quatre tours dans l'après-midi et a ensuite été contraint d'abandonner le week-end en raison de douleurs à la jambe droite.

L'as Pramac-Ducati Jorge Martin et le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder ont réalisé les premiers temps en 1:44 du week-end dès le début des 60 minutes de la séance d'essais chronométrés ("Practice"). En comparaison, le meilleur temps de la FP1 de Martin était de 1:45,192 min. Le record de tous les temps de piste était toutefois de 1:43,790 min depuis 2015, détenu par Jorge Lorenzo.

Après 20 minutes, Raúl Fernández est tombé sur la roue avant au virage 10. Son coéquipier chez RNF-Aprilia, Miguel Oliveira, a en revanche pris la tête à mi-parcours avec un pneu arrière soft frais en 1:44,498 min. L'espoir Yamaha Fabio Quartararo s'est lui aussi lancé dans une chasse au chrono précoce et s'est rapproché à 0,022 sec d'Oliveira.

Le pilote KTM Jack Miller a ensuite chuté au virage 11 et Johann Zarco a fait une sortie de piste dans le bac à gravier du virage 10, mais il est resté assis sur sa Pramac-Ducati.

Alors que le dernier quart d'heure de la lutte pour l'accès direct à la Q2 commençait, Aleix Espargaró a réalisé un nouveau temps intermédiaire de 1:44,387 min. Mais le pilote officiel Aprilia a été immédiatement devancé par Brad Binder et son 1'44.255 min. Jorge Martin a suivi, mais est resté à 0,024 seconde de l'as de Red Bull-KTM.

Peu après, Fabio Quartararo est parti violemment dans le virage 6 rapide, la star Yamaha s'est relevée mais souffrait visiblement de la cheville droite. Dès que la phase jaune a été levée, Maverick Viñales a pris la deuxième place, à 0,023 seconde de Binder.

Mais c'est Fabio Di Giannantonio, le candidat à la victoire chez Gresini-Ducati, qui a établi le prochain temps de référence à huit minutes de la fin avec un chrono de 1:43,947.

Le run final a encore chamboulé le classement, sous l'impulsion de Brad Binder qui a battu le record de tous les temps en 1:43,489 min.

Raul Fernández a chuté pour la deuxième fois de la séance au virage 10, mais les drapeaux jaunes ont été levés à temps pour permettre au leader du championnat Pecco Bagnaia de se hisser dans le top 10 - la star Ducati est remontée à la deuxième place. Aleix Espargaró, Martin et Bezzecchi se sont également glissés devant "Diggia".

Le pilote GASGAS-Tech3 Pol Espargaró a décroché son billet pour la Q2 en se classant neuvième, tandis que les constructeurs japonais n'ont pas réussi à placer un de leurs représentants dans le top 10. Le pilote officiel Repsol-Honda Marc Márquez a enterré ses espoirs d'accéder directement à la séance de qualification décisive en chutant dans le virage 1 à l'arrivée.

Résultats MotoGP : Essais chronométrés, Motegi (29.9.) :

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742 sec

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21e Rins, Honda, + 3,747

Résultats MotoGP FP1, Motegi (29.9.) :

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21e Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, temps combinés après FP2 (29.9.) :

1. Chantra, Kalex, 1:50,396 min

2. Canet, Kalex, + 0,037 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,150

4. Acosta, Kalex, + 0,221

5. Ogura, Kalex, + 0,408

6. Ramirez, Kalex, + 0,422

7. Salac, Kalex, + 0,529

8. Gonzalez, Kalex, + 0,617

9. Foggia, Kalex, + 0,629

10. Guevara, Kalex, + 0,668

11. Arenas, Kalex, + 0,686

12. Roberts, Kalex, + 0,699

13. Dixon, Kalex, + 0,825

14. Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15e Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



En outre :

18. Arbolino, Kalex, + 1,018