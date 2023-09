Motegi, venerdì: tempo record di Brad Binder (KTM)

Il primo giorno del GP del Giappone ha visto il miglior tempo di Brad Binder, asso della Red Bull-KTM, davanti a Pecco Bagnaia (Ducati) e Aleix Espargaró (Aprilia). Marc Márquez e Fabio Quartararo hanno mancato l'accesso diretto alla Q2 in seguito a cadute.

Sabato e domenica sono previsti rovesci di pioggia al Mobility Resort Motegi, ma venerdì pomeriggio il sole ha continuato a splendere sui 4,801 km del circuito GP con otto curve a destra e sei a sinistra.

Alex Rins ha inizialmente proseguito il suo rientro dopo 110 giorni di pausa forzata nel pomeriggio di venerdì. L'apertura è andata meglio del previsto, è stato riferito dal box LCR Castrol dopo i suoi primi 16 giri in FP1: "Con più giri si stanca e avverte qualche fastidio, ma considerando l'entità dell'infortunio e il tempo in cui non ha corso, la prima sessione è andata meglio di quanto avremmo pensato all'inizio".

Tuttavia, Rins ha effettuato solo quattro giri nel pomeriggio e ha dovuto abbandonare il weekend a causa del dolore alla gamba destra.

L'asso della Pramac-Ducati Jorge Martin e il pilota ufficiale Red Bull-KTM Brad Binder hanno fatto segnare i primi tempi di 1:44 del weekend all'inizio della sessione di prove cronometrate di 60 minuti ("Practice"). In confronto, il miglior tempo di Martin nelle FP1 è stato di 1:45.192. Tuttavia, il record sul giro di tutti i tempi è stato di 1:43.790 dal 2015, detenuto da Jorge Lorenzo.

Dopo 20 minuti, Raúl Fernández è caduto con la ruota anteriore alla curva 10. Il suo compagno di squadra RNF-Aprilia è stato vittima di un incidente. Il suo compagno di squadra della RNF-Aprilia Miguel Oliveira, invece, ha preso il comando a metà gara con una gomma posteriore morbida fresca in 1:44.498 min. Anche la speranza Yamaha Fabio Quartararo ha iniziato a rincorrere il tempo, arrivando a 0,022 secondi da Oliveira.

Poi il pilota KTM Jack Miller è caduto alla curva 11 e Johann Zarco è finito nella ghiaia alla curva 10, ma è rimasto in sella alla sua Ducati Pramac.

All'alba dell'ultimo quarto d'ora di battaglia per l'accesso diretto alla Q2, Aleix Espargaró ha fatto segnare un nuovo miglior tempo intermedio di 1'44.387". Ma il pilota Aprilia è stato subito battuto da Brad Binder con il suo 1'44.255". Jorge Martin ha seguito l'esempio, ma è rimasto a 0,024 secondi dall'asso della Red Bull KTM.

Poco dopo, Fabio Quartararo è caduto bruscamente alla veloce curva 6. Il pilota della Yamaha si è rialzato, ma ha accusato un evidente dolore alla caviglia destra. Non appena il giallo è stato revocato, Maverick Viñales è salito al secondo posto, a 0,023s da Binder.

Ma è stato il candidato di Gresini-Ducati a traballare, Fabio Di Giannantonio, a stabilire il successivo tempo di riferimento con un 1'43.947" a otto minuti dalla fine.

La manche finale ha scosso ancora una volta la classifica, guidata da Brad Binder, che ha battuto il record sul giro di tutti i tempi in 1'43.489".

Raul Fernández è incappato nella seconda caduta della sessione alla curva 10, ma le bandiere gialle sono state esposte in tempo per consentire al leader della classifica mondiale Pecco Bagnaia di entrare nella top 10 - il pilota della Ducati è salito al secondo posto. Anche Aleix Espargaró, Martin e Bezzecchi sono passati davanti a "Diggia".

Il pilota del GASGAS-Tech3 Pol Espargaró ha ottenuto il nono posto nella Q2, mentre i costruttori giapponesi non sono riusciti a entrare nella top 10 nella loro gara di casa. Il pilota ufficiale della Repsol Honda Marc Márquez ha seppellito le sue speranze di entrare direttamente nella sessione finale di qualifiche con una caduta alla curva 1.

Risultati delle qualifiche della MotoGP, Motegi (29.9.):

1° Binder, KTM, 1:43.489 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4° Martin, Ducati, + 0,354

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7° Zarco, Ducati, + 0,573

8° Viñales, Aprilia, + 0,628

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10° Miller, KTM, + 0,772

11° Oliveira, Aprilia, + 0,828

12° Mir, Honda, + 0,939

13° Quartararo, Yamaha, + 1,031

14° Marc Márquez, Honda, + 1.085

15° Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16° Crutchlow, Yamaha, +1.220

17° Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18° Nakagami, Honda, +1.439

19° Augusto Fernández, KTM, +1.742 sec.

20° Pirro, Ducati, + 2,377

21° Rins, Honda, + 3.747

Risultati MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1° Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4° Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec.

5° Mir, Honda, + 0,493

6° Binder, KTM, + 0,555

7° Viñales, Aprilia, + 0,627

8° Miller, KTM, + 0,710

9° Quartararo, Yamaha, + 0,760

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11° Zarco, Ducati, + 0,826

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13° Marc Márquez, Honda, + 0,841

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16° Oliveira, Aprilia, + 1,006

17° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18° Crutchlow, Yamaha, +1.110

19° Nakagami, Honda, +1.142

20° Pirro, Ducati, +1.940

21° Rins, Honda, + 2.395

Moto2, Motegi, tempi combinati dopo le FP2 (29.9.):

1° Chantra, Kalex, 1:50.396 min.

2° Canet, Kalex, + 0,037 sec.

3° Lowes, Kalex, + 0,150

4° Acosta, Kalex, + 0,221

5° Ogura, Kalex, + 0,408

6° Ramirez, Kalex, + 0,422

7° Salac, Kalex, + 0,529

8° Gonzalez, Kalex, + 0,617

9° Foggia, Kalex, + 0,629

10° Guevara, Kalex, + 0,668

11° Arenas, Kalex, + 0,686

12° Roberts, Kalex, + 0,699

13° Dixon, Kalex, + 0,825

14° Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Inoltre:

18° Arbolino, Kalex, + 1,018