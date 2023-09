Motegi, sexta-feira: Tempo recorde de Brad Binder (KTM)

O primeiro dia do GP do Japão trouxe o melhor tempo para Brad Binder, da Red Bull-KTM, à frente de Pecco Bagnaia (Ducati) e Aleix Espargaró (Aprilia). Marc Márquez e Fabio Quartararo falharam a entrada direta na Q2 devido a quedas.

Esperam-se aguaceiros no Mobility Resort Motegi no sábado e no domingo, mas na tarde de sexta-feira o sol continuou a brilhar no circuito de GP de 4,801 km com oito curvas à direita e seis à esquerda.

Alex Rins começou por continuar o seu regresso após 110 dias de paragem forçada na tarde de sexta-feira. A abertura correu melhor do que o esperado, foi relatado a partir da box da LCR Castrol após as suas primeiras 16 voltas no FP1: "Com mais voltas ele fica cansado e sente algum desconforto, mas considerando a extensão da lesão e o tempo que ele não correu, a primeira sessão correu melhor do que pensávamos no início."

No entanto, Rins só conseguiu dar quatro voltas durante a tarde e teve de abandonar o fim de semana devido a dores na perna direita.

O ás da Pramac-Ducati, Jorge Martin, e o piloto de fábrica da Red Bull-KTM, Brad Binder, fizeram os primeiros tempos de 1:44 do fim de semana no início da sessão de 60 minutos de treinos cronometrados ("Practice"). Em comparação, o melhor tempo de Martin na FP1 foi de 1:45.192 min. No entanto, o recorde de volta de todos os tempos era de 1:43.790 min desde 2015, detido por Jorge Lorenzo.

Após 20 minutos, Raúl Fernández caiu sobre a roda dianteira na curva 10. O seu colega de equipa na RNF-Aprilia, Miguel Oliveira, por outro lado, assumiu a liderança a meio da corrida com um pneu traseiro macio novo, em 1:44.498 minutos. Fabio Quartararo, um dos candidatos à Yamaha, também começou a perseguir o tempo e ficou a 0,022 segundos de Oliveira.

Depois, o piloto da KTM Jack Miller caiu na curva 11 e Johann Zarco foi parar à gravilha na curva 10, mas manteve-se na sua Pramac Ducati.

No último quarto de hora da luta pela entrada direta na Q2, Aleix Espargaró estabeleceu um novo melhor tempo intermédio de 1'44.387". Mas o piloto de fábrica da Aprilia foi imediatamente ultrapassado por Brad Binder e o seu 1m44,255s. Jorge Martin seguiu o exemplo, mas ficou a 0,024s do ás da Red Bull KTM.

Fabio Quartararo caiu com força na rápida curva 6 pouco depois, a estrela da Yamaha levantou-se, mas obviamente com dores no tornozelo direito. Assim que a amarela foi levantada, Maverick Viñales subiu ao segundo lugar, 0,023s atrás de Binder.

Mas foi o candidato à vitória da Gresini-Ducati, Fabio Di Giannantonio, que estabeleceu o próximo tempo de referência com 1m43,947s a oito minutos do final.

A última corrida voltou a agitar a classificação, liderada por Brad Binder, que bateu o recorde de volta de sempre com 1m43,489s.

Raul Fernández sofreu a sua segunda queda da sessão na curva 10, mas as bandeiras amarelas foram acionadas a tempo de permitir que o líder do campeonato mundial, Pecco Bagnaia, entrasse no top 10 - a estrela da Ducati subiu para o segundo lugar. Aleix Espargaró, Martin e Bezzecchi também ficaram à frente de "Diggia".

O piloto da GASGAS-Tech3, Pol Espargaró, foi nono na Q2, com os fabricantes japoneses a não conseguirem entrar no top 10 na sua corrida em casa. O piloto de fábrica da Repsol Honda, Marc Márquez, enterrou as suas esperanças de passar diretamente para a última sessão de qualificação com uma queda na Curva 1.

Resultados da qualificação de MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,029 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4º Martin, Ducati, + 0,354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7º Zarco, Ducati, + 0,573

8º Viñales, Aprilia, + 0,628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10º Miller, KTM, + 0,772

11º Oliveira, Aprilia, + 0,828

12º Mir, Honda, + 0,939

13º Quartararo, Yamaha, + 1,031

14º Marc Márquez, Honda, + 1,085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1,322

18º Nakagami, Honda, +1,439

19º Augusto Fernández, KTM, +1,742 seg

20º Pirro, Ducati, + 2,377

21º Rins, Honda, + 3,747

Resultados do MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,138 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 seg.

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11º Zarco, Ducati, + 0,826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13º Marc Márquez, Honda, + 0,841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16º Oliveira, Aprilia, + 1,006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18º Crutchlow, Yamaha, +1,110

19º Nakagami, Honda, +1,142

20º Pirro, Ducati, +1,940

21º Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, tempos combinados após FP2 (29.9.):

1º Chantra, Kalex, 1:50.396 min.

2º Canet, Kalex, + 0,037 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0,150

4º Acosta, Kalex, + 0,221

5º Ogura, Kalex, + 0,408

6º Ramirez, Kalex, + 0,422

7º Salac, Kalex, + 0,529

8º Gonzalez, Kalex, + 0,617

9º Foggia, Kalex, + 0,629

10º Guevara, Kalex, + 0,668

11º Arenas, Kalex, + 0,686

12º Roberts, Kalex, + 0.699

13º Dixon, Kalex, + 0,825

14º Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Também:

18º Arbolino, Kalex, + 1.018