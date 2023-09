GP di Motegi: Stefan Bradl sostituisce Alex Rins

Alex Rins ha dovuto rendersi conto, dopo la seconda sessione di prove del venerdì del GP del Giappone, che le sue condizioni fisiche non erano sufficienti per ottenere prestazioni di tutto rispetto in sella alla Honda del team LCR.

L'azione precipitosa di Alex Rins all'inizio della sessione. Rins, che si è sottoposto a un controllo a Madrid all'inizio della sessione, ha avuto il via libera per partecipare alle prove di venerdì a Motegi, è arrivato qui solo giovedì mattina presto e ha concluso le qualifiche di oggi per ultimo, a 3,747 secondi dal miglior tempo di Brad Binder (Red Bull KTM), ha fallito come previsto.

Stefan Bradl, che ha chiuso 13° come pilota LCR ad Assen e 15° in India, sostituirà domani al Twin Ring Motegi il sei volte vincitore della MotoGP Alex Rins.

"Sono abituato a essere utilizzato con poco preavviso alla Honda", ha dichiarato Stefan Bradl, sorpreso dal ritorno di Rins con poco preavviso (ha ancora bisogno di una stampella per muoversi a causa del dolore alla parte inferiore della gamba destra) giovedì.

Bradl ha perso un giorno di prove e ha solo 30 minuti prima delle qualifiche di domani per adattarsi alla pista e alla moto.

Bradl ha vinto il GP delle otto litri a Motegi nel 2008 con l'Aprilia di Kiefer ed è arrivato quinto nel 2013 con la Honda del team LCR.