GP de Motegi: Stefan Bradl substitui Alex Rins

Alex Rins teve de se aperceber, após a segunda sessão de treinos de sexta-feira no GP do Japão, que a sua condição física não era suficiente para ter um desempenho respeitável com a LCR Honda.

A ação precipitada de Alex Rins no início da sessão. Rins, que fez um check-up em Madrid no início da sessão, recebeu luz verde para participar nos treinos de sexta-feira em Motegi, só chegou aqui no início da manhã de quinta-feira e terminou em último na qualificação de hoje, a 3,747 segundos do melhor tempo de Brad Binder (Red Bull KTM), falhou como esperado.

Stefan Bradl, que terminou em 13º como piloto da LCR em Assen e em 15º na Índia, vai substituir o seis vezes vencedor de MotoGP Alex Rins em Twin Ring Motegi amanhã.

"Estou habituado a ser utilizado em cima da hora na Honda," disse Stefan Bradl, que ficou surpreendido com o regresso de Rins em cima da hora (ele ainda precisa de uma muleta para se deslocar devido a dores na parte inferior da perna direita) na quinta-feira.

Bradl perdeu agora um dia de treinos e tem apenas 30 minutos antes da Qualificação-1 de amanhã para se adaptar à pista e à mota de acordo com as suas necessidades.

Bradl venceu o GP de oito litros em Motegi em 2008 com a Kiefer Aprilia e terminou em quinto em 2013 com a LCR Honda.