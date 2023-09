Brad Binder (KTM/1.) : Le nouveau châssis en carbone aide

Après avoir terminé sixième à 0,555 seconde du meilleur temps de Jorge Martin, Brad Binder s'est illustré par un temps fabuleux lors des essais chronométrés de vendredi sur le circuit Mobility Resort Motegi. "Oui, c'était une journée positive aujourd'hui, tout a vraiment bien fonctionné", a déclaré Brad Binder, qui avait déjà terminé deuxième au Japon en 2022 derrière le vainqueur Jack Miller (Lenovo Ducati). "Nous avons fait beaucoup d'essais lors de la première séance de 45 minutes le matin. Nous avons fait plusieurs sorties, car nous devions ajuster certaines choses, notamment au niveau du frein moteur. Mes gars ont fait du bon travail. Je me sens très bien ici en général. C'est agréable d'avoir bien terminé la première journée. Le plus important est que nous ayons réussi à nous qualifier pour la Q2 de samedi".

Binder s'est réjoui de la force de frappe du nouveau châssis en carbone, avec lequel Dani Pedrosa a décroché deux quatrièmes places à Misano. "Le nouveau châssis me donne un peu plus d'adhérence à l'arrière", a constaté Binder. "C'est quelque chose que je souhaitais depuis le début de l'année. C'est formidable que cela ait pu se faire et que le nouveau châssis soit disponible. Cela nous aidera à améliorer nos temps au tour, c'est certain. Ce châssis se sent vraiment bien".

"Mon rythme était plutôt bon aujourd'hui. Elle était correcte dans tous les runs. J'aimerais certainement faire plus de tours demain pour mieux comprendre la nouvelle moto. Nous avons encore du travail à faire. Mais en général, je suis content".

Le temps de Binder a signifié un nouveau record de tous les temps de piste pour Motegi. "C'est plutôt cool. Mais demain, lors des qualifications, des temps plus sûrs seront réalisés", est convaincu le Sud-Africain, qui est déjà sous contrat avec KTM jusqu'à fin 2026. "Nous avons encore à lutter contre un peu de 'front lock' au freinage, c'est normal sur cette piste que la roue avant ait tendance à se bloquer dans les zones de freinage. Mais dans les sorties de virage, nous nous sommes sensiblement améliorés avec la nouvelle moto".