Brad Binder (KTM/1°): Il nuovo telaio in carbonio aiuta

Brad Binder non vince in MotoGP dal bagnato GP di Spielberg del 2021. Con il nuovo telaio in carbonio, il campione KTM è uno dei favoriti in Giappone.

Dopo aver chiuso al sesto posto, a 0,555 secondi dal miglior tempo di Jorge Martin, Brad Binder ha ottenuto un tempo favoloso nelle qualifiche di venerdì al Mobility Resort Motegi. "Sì, oggi è stata una giornata positiva, tutto ha funzionato molto bene", ha detto Brad Binder, che aveva già ottenuto il secondo posto dietro al vincitore Jack Miller (Lenovo Ducati) in Giappone nel 2022. "Abbiamo provato molto nella prima sessione di 45 minuti del mattino. Abbiamo fatto molte uscite perché dovevamo fare delle regolazioni, soprattutto con il freno motore. I miei ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. In generale mi sento molto bene qui. È bello aver concluso bene la prima giornata. La cosa più importante è che siamo riusciti a entrare nella Q2 di sabato".

Binder è soddisfatto del nuovo telaio in carbonio che Dani Pedrosa ha utilizzato per conquistare due quarti posti a Misano. "Il nuovo telaio mi offre un po' più di grip al posteriore", ha detto Binder. "È una cosa che volevo dall'inizio dell'anno. È fantastico che si sia risolto e che il nuovo telaio sia disponibile. Ci aiuta con i tempi sul giro, questo è certo. Questo telaio è davvero ottimo".

"Il mio ritmo oggi era abbastanza buono. In ogni run è andato bene. Sicuramente domani voglio fare più giri per capire meglio la nuova moto. Abbiamo ancora del lavoro da fare. Ma in generale sono contento".

Il tempo di Binder ha significato un nuovo record sul giro per Motegi. "È una bella cosa. Ma domani in qualifica sono sicuro che faremo tempi migliori", ha detto il sudafricano, che è già sotto contratto con KTM fino alla fine del 2026. "Stiamo ancora lottando con un po' di 'blocco anteriore' in frenata, è normale su questa pista, che la ruota anteriore tenda a bloccarsi nelle zone di frenata. Ma in uscita di curva siamo migliorati notevolmente con la nuova moto".