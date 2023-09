Brad Binder (KTM/1º): O novo chassis de carbono ajuda

Brad Binder não ganha uma vitória no MotoGP desde o húmido GP de Spielberg em 2021. Com o novo chassis de carbono, a estrela da KTM é uma das favoritas no Japão.

Depois de terminar em sexto, a 0,555 segundos do melhor tempo de Jorge Martin, Brad Binder conseguiu um tempo fabuloso na sessão de qualificação de sexta-feira no Mobility Resort Motegi. "Sim, foi um dia positivo hoje, tudo funcionou muito bem," disse Brad Binder, que já tinha terminado em segundo atrás do vencedor Jack Miller (Lenovo Ducati) no Japão em 2022. "Tentámos muito na primeira sessão de 45 minutos da manhã. Fizemos muitas saídas porque tivemos de fazer alguns ajustes, especialmente com o travão motor. Os meus homens fizeram um ótimo trabalho. Sinto-me muito bem aqui, em geral. É bom ter terminado bem o primeiro dia. O mais importante é que conseguimos passar à Q2 no sábado."

Binder ficou satisfeito com o desempenho do novo chassis de carbono que Dani Pedrosa utilizou para conseguir dois quartos lugares em Misano. "O novo chassis dá-me um pouco mais de aderência traseira", observou Binder. "Isso é algo que eu queria desde o início do ano. É ótimo que tenha funcionado agora e que o novo chassis esteja disponível. Ajuda-nos com os tempos por volta, isso é certo. Este chassis é muito bom".

"O meu ritmo foi bastante bom hoje. Em todas as corridas foi bom. De certeza que quero fazer mais voltas amanhã para perceber melhor a nova moto. Ainda temos algum trabalho a fazer. Mas no geral estou contente."

O tempo de Binder significou um novo recorde de volta de todos os tempos em Motegi. "Isso é muito fixe. Mas amanhã, na qualificação, tenho a certeza que vamos conseguir melhores tempos", disse o sul-africano, que já tem contrato com a KTM até ao final de 2026. "Ainda estamos a lutar com algum 'bloqueio frontal' durante a travagem, o que é normal nesta pista, em que a roda dianteira tende a bloquear nas zonas de travagem. Mas nas saídas das curvas melhorámos visivelmente com a nova moto."