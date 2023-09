Miguel Oliveira (11º): "La culpa fue de las banderas amarillas".

La actuación de Miguel Oliveira en el Circuito Internacional de Buddh fue pobre. Al terminar duodécimo el domingo, el piloto portugués se quedó sin opciones y abandonó la India decepcionado. El GP de Japón también tuvo un comienzo difícil para el as del CryptoDATA-RNF-Aprilia, ya que sólo terminó 16º en la primera sesión de entrenamientos libres.

Por la tarde, el piloto de 28 años logró finalmente la mejora esperada. Recorrió los 4,8 km de Mobility Resort Motegi en 1:44.317 min y perdió así 0.828 s respecto al mejor tiempo del día, marcado por Brad Binder (KTM). Lo único negativo es que el tiempo de Oliveira ha situado a su RS-GP 22 en 11ª posición, perdiendo la oportunidad de entrar directamente en la Q2 por sólo 0.014s. El dúo oficial de Aprilia, Aleix Espargaró (3º) y Maverick Viñales (8º), por el contrario, se han clasificado directamente para la decisiva sesión clasificatoria.

"El día ha ido bien, sin embargo no he conseguido una vuelta óptima en el último intento. Dos veces las banderas amarillas han tenido la culpa, no estaba contento por ello. Podría haber sido un poco más rápido, pero no sé si habría sido suficiente para la Q2", justificó el 13º del WRC su estrecho fracaso.

De cara al GP de Japón, el piloto de Aprilia se había fijado como objetivo estar entre los 10 primeros. Sin embargo, tras las dos sesiones de entrenamientos del viernes, declaró frustrado: "Ahora soy undécimo y, por tanto, he perdido mi objetivo". Al mismo tiempo, sin embargo, subrayó: "Para el sábado, mi objetivo sigue siendo el mismo".

Para terminar entre los dos primeros en la primera sesión de clasificación del sábado por la mañana y asegurarse así un puesto en la Q2, Oliveira quiere mejorar en un aspecto en particular: "Definitivamente necesito ser más rápido a una vuelta. Porque cuando he puesto el neumático blando a mitad de la sesión, con la configuración de carrera en la moto, he sido casi tan rápido como en mi vuelta rápida al ataque. Esto me demuestra que aún tenemos mucho margen de mejora".

Resultados MotoGP clasificación, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.029 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.295

4º Martin, Ducati, + 0.354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.458

7º Zarco, Ducati, + 0.573

8º Viñales, Aprilia, + 0.628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.730

10º Miller, KTM, + 0.772

11º Oliveira, Aprilia, + 0.828

12º Mir, Honda, + 0.939

13º Quartararo, Yamaha, + 1.031

14º Marc Márquez, Honda, + 1.085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18º Nakagami, Honda, +1.439

19º Augusto Fernández, KTM, +1.742

20º Pirro, Ducati, + 2.377

21º Rins, Honda, + 3.747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.138 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 s

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

11º Zarco, Ducati, + 0.826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.835

13º Marc Márquez, Honda, + 0.841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0.989

16º Oliveira, Aprilia, + 1.006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18º Crutchlow, Yamaha, +1.110

19º Nakagami, Honda, +1.142

20º Pirro, Ducati, +1.940

21º Rins, Honda, +2.395

Moto2, Motegi, tiempos combinados tras FP2 (29.9.):

1º Chantra, Kalex, 1:50.396 min.

2º Canet, Kalex, + 0.037 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0.150

4º Acosta, Kalex, + 0,221

5º Ogura, Kalex, + 0,408

6º Ramírez, Kalex, + 0,422

7º Salac, Kalex, + 0,529

8º González, Kalex, + 0,617

9º Foggia, Kalex, + 0,629

10º Guevara, Kalex, + 0,668

11º Arenas, Kalex, + 0,686

12º Roberts, Kalex, + 0,699

13º Dixon, Kalex, + 0,825

14º López, Boscoscuro, + 0.841

15º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.899



También

18º Arbolino, Kalex, + 1.018