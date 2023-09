Miguel Oliveira (11e) : "C'est la faute aux drapeaux jaunes

Miguel Oliveira n'a pas eu beaucoup de succès sur le circuit international de Buddh. Douzième dimanche, le Portugais n'a eu aucune chance et est reparti déçu de l'Inde. Le GP du Japon a également commencé difficilement pour l'as CryptoDATA-RNF-Aprilia, puisqu'il n'a terminé que 16e de la première séance d'essais libres.

L'après-midi, le pilote de 28 ans a finalement réussi à faire mieux que ce qu'il espérait. Il a bouclé les 4,8 km du circuit Mobility Resort Motegi en 1'44''317, soit 0,828 seconde de moins que le meilleur temps du jour réalisé par Brad Binder (KTM). Seule ombre au tableau, Oliveira a placé sa RS-GP 22 en 11e position, manquant ainsi l'accès direct à la Q2 pour seulement 0,014 sec. Le duo d'usine Aprilia Aleix Espargaró (3e) et Maverick Viñales (8e) s'est en revanche qualifié d'emblée pour la séance de qualification décisive.

"La journée s'est bien passée, mais je n'ai pas réussi à boucler un tour optimal lors de la dernière tentative. Les drapeaux jaunes sont intervenus à deux reprises et je n'étais pas content. J'aurais pu être un peu plus rapide, mais je ne sais pas si cela aurait suffi pour la Q2", a déclaré le 13e du championnat du monde pour justifier son échec de justesse.

Avant le GP du Japon, le pilote Aprilia s'était fixé comme objectif le top 10. Mais après les deux séances d'entraînement de vendredi, il a constaté avec frustration : "Je suis maintenant onzième et j'ai donc manqué mon objectif". En même temps, il a souligné : "Pour samedi, mon objectif reste néanmoins le même".

Pour se classer parmi les deux premiers lors de la première séance de qualification du samedi matin et s'assurer ainsi une place en Q2, Oliveira veut s'améliorer dans un domaine en particulier : "Je dois définitivement être plus rapide sur un tour. Car lorsque j'ai monté les pneus tendres au milieu de la séance et que j'ai réglé la configuration de course sur la moto, j'étais presque aussi rapide que lors de mon meilleur tour en temps compensé. Cela me montre que nous avons encore une grande marge de progression".

Résultats MotoGP des essais chronométrés, Motegi (29.9.) :

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21e Rins, Honda, + 3,747

Résultats MotoGP FP1, Motegi (29.9.) :

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21e Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, temps combinés après FP2 (29.9.) :

1. Chantra, Kalex, 1:50,396 min

2. Canet, Kalex, + 0,037 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,150

4. Acosta, Kalex, + 0,221

5. Ogura, Kalex, + 0,408

6. Ramirez, Kalex, + 0,422

7. Salac, Kalex, + 0,529

8. Gonzalez, Kalex, + 0,617

9. Foggia, Kalex, + 0,629

10. Guevara, Kalex, + 0,668

11. Arenas, Kalex, + 0,686

12. Roberts, Kalex, + 0,699

13. Dixon, Kalex, + 0,825

14. Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15e Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



En outre :

18. Arbolino, Kalex, + 1,018