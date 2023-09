Miguel Oliveira (11°): "La colpa è delle bandiere gialle".

Il pilota della RNF Aprilia Miguel Oliveira ha mancato per un soffio l'accesso diretto alle qualifiche 2 del venerdì del GP del Giappone. Il pilota portoghese era infastidito per questo, ma allo stesso tempo vedeva un grande potenziale di miglioramento.

Le prestazioni di Miguel Oliveira al Buddh International Circuit sono state scarse. Con il dodicesimo posto di domenica, il pilota portoghese non ha avuto alcuna possibilità e ha lasciato l'India deluso. Anche il GP del Giappone è iniziato in modo difficile per l'asso della CryptoDATA-RNF-Aprilia, che ha ottenuto solo il 16° posto nella prima sessione di prove libere.

Nel pomeriggio, il 28enne ha finalmente ottenuto il miglioramento sperato. Ha percorso i 4,8 km del Mobility Resort Motegi in 1:44.317 min, perdendo così 0,828 secondi rispetto al miglior tempo della giornata stabilito da Brad Binder (KTM). L'unico aspetto negativo è che il tempo di Oliveira ha collocato la sua RS-GP 22 all'11° posto, mancando l'accesso diretto alla Q2 per soli 0,014 secondi. Il duo Aprilia factory composto da Aleix Espargaró (3°) e Maverick Viñales (8°), invece, si è qualificato subito per la sessione decisiva di qualifiche.

"La giornata è andata bene, ma non sono riuscito a mettere insieme un giro ottimale nell'ultimo tentativo. La colpa è stata delle due bandiere gialle e non sono stato contento. Avrei potuto essere un po' più veloce, ma non so se sarebbe stato sufficiente per la Q2", ha giustificato il 13° WRC.

In vista del GP del Giappone, il pilota dell'Aprilia aveva puntato alla top 10. Tuttavia, dopo le due sessioni di prove del venerdì, ha dichiarato con frustrazione: "Ora sono undicesimo e quindi ho mancato il mio obiettivo". Allo stesso tempo, però, ha sottolineato: "Per sabato, il mio obiettivo rimane lo stesso".

Per finire tra i primi due nella prima sessione di qualifiche di sabato mattina e quindi assicurarsi un posto nella Q2, Oliveira vuole migliorare in un'area in particolare: "Devo assolutamente diventare più veloce sul giro. Quando ho montato la gomma morbida a metà sessione, con la configurazione da gara sulla moto, sono stato quasi veloce come nel mio giro più veloce all'attacco. Questo mi dimostra che abbiamo ancora molto margine di miglioramento".

