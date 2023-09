Miguel Oliveira (11º): "A culpa é das bandeiras amarelas".

Miguel Oliveira, piloto da RNF Aprilia, falhou por pouco a entrada direta na Qualificação 2 na sexta-feira do GP do Japão. O piloto português ficou aborrecido com este facto, mas ao mesmo tempo viu muito potencial para melhorar.

A prestação de Miguel Oliveira no Circuito Internacional de Buddh foi fraca. Terminando em décimo segundo no domingo, o piloto português não teve qualquer hipótese e deixou a Índia desapontado. O GP do Japão também teve um início difícil para o astro da CryptoDATA-RNF-Aprilia, já que ele terminou apenas em 16º na primeira sessão de treinos livres.

À tarde, o piloto de 28 anos conseguiu finalmente a esperada melhoria. Percorreu os 4,8 quilómetros do Mobility Resort Motegi em 1:44,317 minutos e perdeu 0,828 segundos em relação ao melhor tempo do dia, estabelecido por Brad Binder (KTM). A única desvantagem foi que o tempo de Oliveira colocou a sua RS-GP 22 em 11º lugar, perdendo a entrada direta na Q2 por apenas 0,014 segundos. A dupla de fábrica da Aprilia, Aleix Espargaró (3º) e Maverick Viñales (8º), por outro lado, qualificou-se de imediato para a decisiva sessão de qualificação.

"O dia foi bom, mas não consegui fazer uma volta óptima na última tentativa. A culpa foi das bandeiras amarelas por duas vezes, o que não me agradou. Podia ter sido um pouco mais rápido, mas não sei se teria sido suficiente para a Q2", justificou o 13º classificado do WRC.

No período que antecedeu o GP do Japão, o piloto da Aprilia tinha como objetivo ficar entre os 10 primeiros. No entanto, após as duas sessões de treinos de sexta-feira, ele declarou frustrado: "Estou agora em décimo primeiro e, portanto, falhei o meu objetivo". Ao mesmo tempo, porém, sublinhou: "Para sábado, o meu objetivo continua a ser o mesmo".

Para terminar entre os dois primeiros na primeira sessão de qualificação no sábado de manhã e, assim, garantir um lugar na Q2, Oliveira quer melhorar numa área em particular: "Preciso definitivamente de ser mais rápido numa volta. Porque quando coloquei o pneu macio a meio da sessão, com a configuração de corrida na mota, fui quase tão rápido como na minha volta mais rápida no ataque. Isto mostra-me que ainda temos muito espaço para melhorar."

Resultados da qualificação de MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,029 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4º Martin, Ducati, + 0,354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7º Zarco, Ducati, + 0,573

8º Viñales, Aprilia, + 0,628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10º Miller, KTM, + 0,772

11º Oliveira, Aprilia, + 0,828

12º Mir, Honda, + 0,939

13º Quartararo, Yamaha, + 1,031

14º Marc Márquez, Honda, + 1,085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1,322

18º Nakagami, Honda, +1,439

19º Augusto Fernández, KTM, +1,742

20º Pirro, Ducati, + 2,377

21º Rins, Honda, + 3,747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,138 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 seg.

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11º Zarco, Ducati, + 0,826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13º Marc Márquez, Honda, + 0,841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16º Oliveira, Aprilia, + 1,006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18º Crutchlow, Yamaha, +1,110

19º Nakagami, Honda, +1,142

20º Pirro, Ducati, +1,940

21º Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, tempos combinados após FP2 (29.9.):

1º Chantra, Kalex, 1:50.396 min.

2º Canet, Kalex, + 0,037 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0,150

4º Acosta, Kalex, + 0,221

5º Ogura, Kalex, + 0,408

6º Ramirez, Kalex, + 0,422

7º Salac, Kalex, + 0,529

8º Gonzalez, Kalex, + 0,617

9º Foggia, Kalex, + 0,629

10º Guevara, Kalex, + 0,668

11º Arenas, Kalex, + 0,686

12º Roberts, Kalex, + 0.699

13º Dixon, Kalex, + 0,825

14º Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Também:

18º Arbolino, Kalex, + 1.018