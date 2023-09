Marco Bezzecchi (5º): "Esperaba más con los neumáticos blandos".

"El objetivo era entrar directamente en la Q2, así que no me puedo quejar", comentó Marco Bezzecchi sobre su quinto puesto del viernes en Mobility Resort Motegi. "Con el neumático blando esperaba ser un poco más rápido, pero no he conseguido ser lo suficientemente rápido. Tengo que mejorar un poco, sobre todo en los frenos. Tenemos que trabajar en eso para mañana".

Entonces, ¿el primer día en Japón fue peor de lo esperado para el dominador del GP de India? "No, sólo esperaba ser un poco más rápido con el neumático blando", respondió el piloto de Ducati GP22 del Mooney VR46 Racing Team. "Pero sigo quinto y tampoco estoy lejos".



¿Así que Bezzecchi afronta el día de la clasificación con confianza? "Sí, siempre tengo confianza".

Como tercero en el Campeonato del Mundo, naturalmente se seguirá más de cerca el rendimiento del tricampeón de la temporada y de sus compañeros de marca Pecco Bagnaia y Jorge Martín, primero y segundo en la clasificación del Campeonato del Mundo. El propio "Bez" está menos preocupado por el rendimiento de sus colegas de marca en los boxes. "Durante una sesión apenas tienes tiempo para eso, después seguro que echas un vistazo, pero yo personalmente no lo miro mucho", explicó cuando se le preguntó.

El viernes en Motegi, un piloto oficial de Red Bull KTM también robó el show a la armada de Borgo Panigale: Brad Binder incluso batió el récord de vuelta histórico de Jorge Lorenzo de 2015 con el nuevo chasis de carbono. "Binder es el más fuerte en este momento", confirmó Bezzecchi. "Pero Martin también es muy rápido en términos de ritmo. Todavía no lo he analizado exactamente. Pecco era muy rápido con el neumático blando, no sé lo rápido que podría ser en términos de ritmo. Pero Binder es un poco más rápido en este momento desde mi punto de vista".

Por si fuera poco: el sábado la anunciada lluvia podría barajar de nuevo las cartas. "Hace demasiado frío con lluvia, prefiero condiciones secas", sonríe el pupilo de Rossi, de 24 años y natural de Rimini. "Pero va a ser lo mismo para todos, así que pilotaré en las condiciones que encontremos".

Resultados MotoGP clasificación, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1'43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.029 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.295

4º Martin, Ducati, + 0.354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.458

7º Zarco, Ducati, + 0.573

8º Viñales, Aprilia, + 0.628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.730

10º Miller, KTM, + 0.772

11º Oliveira, Aprilia, + 0.828

12º Mir, Honda, + 0.939

13º Quartararo, Yamaha, + 1.031

14º Marc Márquez, Honda, + 1.085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18º Nakagami, Honda, +1.439

19º Augusto Fernández, KTM, +1.742 seg.

20º Pirro, Ducati, + 2.377

21º Rins, Honda, + 3.747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.138 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 s

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

11º Zarco, Ducati, + 0.826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.835

13º Marc Márquez, Honda, + 0.841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0.989

16º Oliveira, Aprilia, + 1.006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18º Crutchlow, Yamaha, +1.110

19º Nakagami, Honda, +1.142

20º Pirro, Ducati, +1.940

21º Rins, Honda, +2.395