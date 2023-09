Marco Bezzecchi (5e) : "Je m'attendais à mieux avec les pneus soft".

"L'objectif était d'aller directement en Q2, donc je ne peux pas me plaindre", a commenté Marco Bezzecchi après sa cinquième place vendredi au Mobility Resort Motegi. "Avec les pneus tendres, je m'attendais à être un peu plus rapide, mais je n'ai pas réussi à être assez rapide. Je dois m'améliorer un peu, surtout au niveau des freins. C'est ce que nous devons travailler pour demain".

La première journée au Japon s'est-elle donc moins bien passée que prévu pour le dominateur du GP d'Inde ? "Non, je m'attendais simplement à être un peu plus rapide avec les pneus tendres", a répondu le pilote Ducati GP22 du Mooney VR46 Racing Team. "Je suis quand même cinquième et pas très loin non plus. Mais vous savez comment c'est, on en veut toujours plus...".



Bezzecchi envisage donc la journée de qualification avec confiance ? "Oui, je suis toujours confiant".

En tant que troisième du championnat du monde, la performance du triple vainqueur de la saison ainsi que de ses collègues de marque Pecco Bagnaia et Jorge Martin, respectivement premier et deuxième au classement du championnat du monde, sera naturellement observée de plus près. Dans le box, "Bez" lui-même s'intéresse moins aux performances de ses collègues de marque. "Pendant une séance, tu as difficilement le temps de le faire, après on y jette certainement un coup d'œil, mais personnellement je ne le regarde pas beaucoup", a-t-il expliqué lorsqu'on l'a interrogé.

Vendredi, à Motegi, un pilote officiel Red Bull-KTM a également volé la vedette à l'armada de Borgo Panigale : Brad Binder a même battu le record de tous les temps de piste de Jorge Lorenzo, établi en 2015, grâce au nouveau châssis en carbone. "Binder est le plus fort en ce moment", a confirmé Bezzecchi. "Mais Martin est aussi très rapide en termes de rythme. Je ne l'ai pas encore analysé en détail. Pecco était très rapide avec les pneus tendres, je ne sais pas quelle pourrait être sa vitesse. Mais je pense que Binder est un peu plus rapide pour le moment".

A cela s'ajoute le fait que samedi, la pluie annoncée pourrait redistribuer les cartes. "Sous la pluie, il fait trop froid, je préfère les conditions sèches", sourit l'élève de Rossi, âgé de 24 ans et originaire de Rimini. "Mais ce sera la même chose pour tout le monde, je vais donc simplement rouler dans les conditions que nous allons rencontrer".

Résultats MotoGP des essais chronométrés, Motegi (29.9.) :

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742 sec

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21e Rins, Honda, + 3,747

Résultats MotoGP FP1, Motegi (29.9.) :

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21e Rins, Honda, + 2,395