Marco Bezzecchi (5°): "Mi aspettavo di più con le gomme morbide".

"L'obiettivo era quello di entrare subito in Q2, quindi non posso lamentarmi", ha commentato Marco Bezzecchi in merito al suo quinto posto di venerdì al Mobility Resort Motegi. "Con la gomma morbida mi aspettavo di essere un po' più veloce, ma non ci sono riuscito. Devo migliorare un po', soprattutto in frenata. Dobbiamo lavorare su questo aspetto per domani".

Quindi la prima giornata in Giappone è andata peggio del previsto per il dominatore del GP dell'India? "No, mi aspettavo di essere un po' più veloce con la gomma morbida", ha risposto il pilota della Ducati GP22 del Mooney VR46 Racing Team. "Ma sono ancora quinto e non sono nemmeno lontano".



Quindi Bezzecchi guarda con fiducia alla giornata delle qualifiche? "Sì, sono sempre fiducioso".

Essendo terzo nel Mondiale, le prestazioni del tre volte vincitore della stagione e dei suoi colleghi di marca Pecco Bagnaia e Jorge Martin, al primo e al secondo posto della classifica iridata, saranno naturalmente osservate con maggiore attenzione. Lo stesso "Bez" è meno preoccupato delle prestazioni dei suoi colleghi di marca ai box. "Durante una sessione è difficile avere tempo per questo, dopo sono sicuro che si dà un'occhiata, ma personalmente non lo guardo molto", ha spiegato quando gli è stato chiesto.

Venerdì a Motegi, anche un pilota ufficiale Red Bull KTM ha rubato la scena all'armata di Borgo Panigale: Brad Binder ha addirittura battuto il record sul giro di Jorge Lorenzo del 2015 con il nuovo telaio in carbonio. "Binder è il più forte al momento", ha confermato Bezzecchi. "Ma anche Martin è molto veloce in termini di passo. Non l'ho ancora analizzato esattamente. Pecco è stato molto veloce con la gomma morbida, non so quanto possa essere veloce in termini di ritmo. Ma Binder è un po' più veloce al momento, dal mio punto di vista".

Inoltre, sabato la pioggia annunciata potrebbe rimescolare le carte. "Fa troppo freddo con la pioggia, preferisco l'asciutto", ha sorriso il 24enne riminese, allievo di Rossi. "Comunque sarà lo stesso per tutti, quindi correrò in qualsiasi condizione troveremo".

