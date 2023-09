Marco Bezzecchi (5º): "Esperava mais com pneus macios".

"O objetivo era entrar diretamente na Q2, por isso não me posso queixar", comentou Marco Bezzecchi sobre o seu quinto lugar na sexta-feira no Mobility Resort Motegi. "Com o pneu macio esperava ser um pouco mais rápido, mas não consegui ser suficientemente rápido. Preciso de melhorar um pouco, especialmente nos travões. Temos de trabalhar nisso para amanhã."

Então, o primeiro dia no Japão correu pior do que o esperado para o dominador do GP da Índia? "Não, só esperava ser um pouco mais rápido com o pneu macio," respondeu o piloto da Ducati GP22 da Mooney VR46 Racing Team. "Mas ainda estou em quinto e não estou muito longe. Mas sabe como é, quer-se sempre mais..."



Então Bezzecchi está a olhar para o dia da qualificação com confiança? "Sim, estou sempre confiante."

Como terceiro no Campeonato do Mundo, o desempenho do tricampeão da época e dos seus colegas de marca Pecco Bagnaia e Jorge Martin, em 1º e 2º lugar na classificação do Campeonato do Mundo, será naturalmente observado com mais atenção. O próprio "Bez" está menos preocupado com o desempenho dos seus colegas de marca nas boxes. "Durante uma sessão é difícil ter tempo para isso, depois tenho a certeza que damos uma vista de olhos, mas pessoalmente não olho muito para isso", explicou quando questionado.

Na sexta-feira, em Motegi, um piloto de fábrica da Red Bull KTM também roubou a cena da armada de Borgo Panigale: Brad Binder chegou a bater o recorde histórico de volta de Jorge Lorenzo de 2015 com o novo chassi de carbono. "Binder é o mais forte no momento", confirmou Bezzecchi. "Mas Martin também é muito rápido em termos de ritmo. Ainda não o analisei exatamente. Pecco foi muito rápido com o pneu macio, não sei quão rápido ele pode ser em termos de ritmo. Mas Binder é um pouco mais rápido neste momento, do meu ponto de vista".

Para além disso, no sábado, a chuva anunciada pode baralhar as cartas. "É demasiado frio à chuva, prefiro o tempo seco", sorri o aluno de Rossi de 24 anos, natural de Rimini. "No entanto, vai ser igual para todos, por isso vou rodar nas condições que encontrarmos."

Resultados da qualificação de MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1'43.489 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,029 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4º Martin, Ducati, + 0,354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7º Zarco, Ducati, + 0,573

8º Viñales, Aprilia, + 0,628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10º Miller, KTM, + 0,772

11º Oliveira, Aprilia, + 0,828

12º Mir, Honda, + 0,939

13º Quartararo, Yamaha, + 1,031

14º Marc Márquez, Honda, + 1,085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1,322

18º Nakagami, Honda, +1,439

19º Augusto Fernández, KTM, +1,742 seg

20º Pirro, Ducati, + 2,377

21º Rins, Honda, + 3,747

Resultados do MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,138 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 seg.

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11º Zarco, Ducati, + 0,826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13º Marc Márquez, Honda, + 0,841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16º Oliveira, Aprilia, + 1,006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18º Crutchlow, Yamaha, +1,110

19º Nakagami, Honda, +1,142

20º Pirro, Ducati, +1,940

21º Rins, Honda, + 2,395