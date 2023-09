Marc Márquez (14º): "Ducati, KTM y Aprilia mejor".

Hasta ahora, no estaba claro en el Mobility Resort Motegi que Marc Márquez fuera capaz de mantener el ritmo de la Repsol Honda en el GP de Japón tan bien como lo hizo recientemente en la India. El español de 30 años sólo pudo ser 13º en la primera sesión libre e incluso cayó hasta la 14ª plaza entre 21 participantes en los 60 minutos de entrenamientos cronometrados de la tarde. Marc perdió la friolera de 1,085 segundos respecto al mejor tiempo marcado por el piloto oficial de Red Bull KTM Brad Binder.

Pero el actual decimosexto del Campeonato del Mundo no bajó la cabeza. "Ha sido un buen día, pero desafortunado", fue el resumen del seis veces Campeón del Mundo de MotoGP. "Porque algunos días llego a la Q2 aunque me falte velocidad. Pero hoy tenía la velocidad que necesitaba, pero aún así no he pasado directamente a la Q2. Porque con el primer neumático cometí un error en la curva de meta, así que la vuelta se fue al carajo, además de que me pasé del verde allí. En fin, he perdido unas décimas ahí".

Márquez continuó: "Luego con el segundo neumático había banderas amarillas, así que perdí otra oportunidad. En la última vuelta ha habido otro malentendido porque no me he dado cuenta de la bandera amarilla. Por eso pensé que mi mejor tiempo era 1:44.0 min. En la última vuelta pensé que tenía que batir 1:44.0 min. Pero este tiempo se anuló debido a la bandera amarilla... Para batir 1:40 min, tuve que correr un riesgo extra, así que me estrellé. Pero incluso tiempos de 1:44,2 o 1:44,3 min son buenos tiempos aquí. Una vuelta así podría haber bastado para estar entre los 10 primeros. En ese caso, debería haber arriesgado menos en la última vuelta...".

"Ahora tenemos que averiguar en la Q1 si tenemos potencial para pasar a la Q2", dijo Marc. "En cualquier caso, eso ya será muy difícil porque en esta pista es muy tedioso ser consistente y rápido. Somos medio segundo más lentos que los pilotos de cabeza, las Ducati son más rápidas que nosotros, también KTM y Aprilia. Si todas estas motos se alinean delante de nosotros, estaremos en décima o duodécima posición".

Resultados MotoGP clasificación, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.029 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.295

4º Martin, Ducati, + 0.354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.458

7º Zarco, Ducati, + 0.573

8º Viñales, Aprilia, + 0.628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.730

10º Miller, KTM, + 0.772

11º Oliveira, Aprilia, + 0.828

12º Mir, Honda, + 0.939

13º Quartararo, Yamaha, + 1.031

14º Marc Márquez, Honda, + 1.085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18º Nakagami, Honda, +1.439

19º Augusto Fernández, KTM, +1.742

20º Pirro, Ducati, + 2.377

21º Rins, Honda, + 3.747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.138 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 s

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

11º Zarco, Ducati, + 0.826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.835

13º Marc Márquez, Honda, + 0.841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0.989

16º Oliveira, Aprilia, + 1.006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18º Crutchlow, Yamaha, +1.110

19º Nakagami, Honda, +1.142

20º Pirro, Ducati, +1.940

21º Rins, Honda, +2.395

Moto2, Motegi, tiempos combinados tras FP2 (29.9.):

1º Chantra, Kalex, 1:50.396 min.

2º Canet, Kalex, + 0.037 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0.150

4º Acosta, Kalex, + 0,221

5º Ogura, Kalex, + 0,408

6º Ramírez, Kalex, + 0,422

7º Salac, Kalex, + 0,529

8º González, Kalex, + 0,617

9º Foggia, Kalex, + 0,629

10º Guevara, Kalex, + 0,668

11º Arenas, Kalex, + 0,686

12º Roberts, Kalex, + 0,699

13º Dixon, Kalex, + 0,825

14º López, Boscoscuro, + 0.841

15º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.899



18º Arbolino, Kalex, + 1.018