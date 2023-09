Marc Márquez (14e) : "Ducati, KTM et Aprilia meilleures".

Jusqu'à présent, sur le circuit Mobility Resort Motegi, rien ne laissait présager que Marc Márquez, au guidon de sa Repsol-Honda, serait aussi performant qu'en Inde. En effet, l'Espagnol de 30 ans ne s'est classé que 13e lors de la première séance d'essais et a même glissé à la 14e place sur 21 participants lors de la séance d'essais chronométrés de 60 minutes de l'après-midi. Marc a perdu 1,085 seconde sur le meilleur temps de Brad Binder, le pilote officiel Red Bull KTM.

Mais l'actuel seizième du championnat du monde n'a pas baissé la tête. "C'était une bonne journée, mais elle a été malheureuse", résumait le sextuple champion du monde MotoGP. "Car il y a des jours où je parviens à me qualifier pour la Q2 alors que je n'ai pas la vitesse nécessaire. Mais aujourd'hui, j'avais la vitesse nécessaire et pourtant je n'ai pas réussi à entrer directement en Q2. En effet, j'ai fait une erreur avec le premier pneu dans le virage d'arrivée, donc le tour était raté, et j'ai aussi roulé sur la zone verte. Bref, j'ai perdu quelques dixièmes à cet endroit".

Márquez poursuit : "Ensuite, avec le deuxième pneu, il y avait des drapeaux jaunes, donc j'ai manqué une autre occasion. Dans le dernier tour, il y a encore eu un malentendu, car je n'ai jamais perçu ce drapeau jaune. Je pensais donc que mon meilleur temps était de 1:44,0 min. Dans le dernier tour, j'ai pensé que je devais donc battre 1:44,0 min. Mais ce temps avait été annulé à cause du drapeau jaune... Pour descendre en dessous de 1:40 min, je devais prendre un risque supplémentaire, c'est pourquoi j'ai chuté. Mais même des temps de 1:44,2 ou 1:44,3 min sont de bons temps au tour ici. Un tel tour aurait pu suffire pour le top 10. Dans ce cas, j'aurais dû prendre moins de risques dans le dernier tour...".

"Maintenant, nous devons déterminer en Q1 si nous avons le potentiel pour passer en Q2", a déclaré Marc. "Ce sera en tout cas déjà très difficile, car il est très pénible d'être constant et rapide sur cette piste. Nous sommes une demi-seconde plus lent que les top pilotes, les Ducati sont plus rapides que nous, ainsi que KTM et Aprilia. Si toutes ces motos se placent devant nous, nous serons en dixième ou douzième position".

Résultats MotoGP des essais chronométrés, Motegi (29.9.) :

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21e Rins, Honda, + 3,747

Résultats MotoGP FP1, Motegi (29.9.) :

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21e Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, temps combinés après FP2 (29.9.) :

1. Chantra, Kalex, 1:50,396 min

2. Canet, Kalex, + 0,037 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,150

4. Acosta, Kalex, + 0,221

5. Ogura, Kalex, + 0,408

6. Ramirez, Kalex, + 0,422

7. Salac, Kalex, + 0,529

8. Gonzalez, Kalex, + 0,617

9. Foggia, Kalex, + 0,629

10. Guevara, Kalex, + 0,668

11. Arenas, Kalex, + 0,686

12. Roberts, Kalex, + 0,699

13. Dixon, Kalex, + 0,825

14. Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15e Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



En outre :

18. Arbolino, Kalex, + 1,018