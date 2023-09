Marc Márquez (14°): "Meglio Ducati, KTM e Aprilia".

Finora, al Mobility Resort di Motegi non era chiaro se Marc Márquez sarebbe stato in grado di tenere il passo della Repsol Honda nel GP del Giappone così come ha fatto recentemente in India. Il trentenne spagnolo si è piazzato solo al 13° posto nella prima sessione di prove ed è addirittura scivolato al 14° posto tra i 21 partecipanti alle prove cronometrate di 60 minuti del pomeriggio. Marc ha perso ben 1,085 secondi rispetto al miglior tempo fatto registrare dal pilota ufficiale Red Bull KTM Brad Binder.

Ma l'attuale sedicesimo campione del mondo non ha abbassato la testa. "È stata una buona giornata, ma è stata sfortunata", è stata la sintesi del sei volte campione del mondo della MotoGP. "Perché alcuni giorni riesco a entrare in Q2 anche se mi manca la velocità. Oggi invece avevo la velocità necessaria, ma non sono riuscito a entrare direttamente in Q2. Perché con la prima gomma ho commesso un errore all'ultima curva, quindi il giro è andato a rotoli, e in più sono passato sulla verde. In ogni caso, ho perso qualche decimo".

Márquez ha continuato: "Poi con la seconda gomma c'erano le bandiere gialle, quindi ho perso un'altra occasione. All'ultimo giro c'è stato un altro malinteso perché non mi sono accorto della bandiera gialla. Ho quindi pensato che il mio miglior tempo fosse 1:44.0 min. All'ultimo giro pensavo di dover battere 1:44.0 min. Ma questo tempo è stato annullato a causa della bandiera gialla... Per battere 1:40 min, ho dovuto correre un rischio in più, quindi sono caduto. Ma anche tempi di 1:44,2 o 1:44,3 minuti sono buoni tempi qui. Un giro del genere poteva essere sufficiente per entrare nella top 10. In questo caso, avrei dovuto rischiare meno nell'ultimo giro...".

"Ora dobbiamo scoprire in Q1 se abbiamo il potenziale per avanzare in Q2", ha detto Marc. "In ogni caso, sarà già molto difficile perché su questa pista è molto noioso essere costanti e veloci. Siamo più lenti di mezzo secondo rispetto ai migliori piloti, le Ducati sono più veloci di noi, così come le KTM e le Aprilia. Se queste moto si schierassero tutte davanti a noi, saremmo in decima o dodicesima posizione".

Risultati MotoGP qualifiche, Motegi (29.9.):

1° Binder, KTM, 1:43.489 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4° Martin, Ducati, + 0,354

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7° Zarco, Ducati, + 0,573

8° Viñales, Aprilia, + 0,628

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10° Miller, KTM, + 0,772

11° Oliveira, Aprilia, + 0,828

12° Mir, Honda, + 0,939

13° Quartararo, Yamaha, + 1,031

14° Marc Márquez, Honda, + 1.085

15° Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16° Crutchlow, Yamaha, +1.220

17° Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18° Nakagami, Honda, +1.439

19° Augusto Fernández, KTM, +1.742

20° Pirro, Ducati, + 2.377

21° Rins, Honda, + 3.747

Risultati MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1° Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4° Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec.

5° Mir, Honda, + 0,493

6° Binder, KTM, + 0,555

7° Viñales, Aprilia, + 0,627

8° Miller, KTM, + 0,710

9° Quartararo, Yamaha, + 0,760

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11° Zarco, Ducati, + 0,826

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13° Marc Márquez, Honda, + 0,841

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16° Oliveira, Aprilia, + 1,006

17° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18° Crutchlow, Yamaha, +1.110

19° Nakagami, Honda, +1.142

20° Pirro, Ducati, +1.940

21° Rins, Honda, + 2.395

Moto2, Motegi, tempi combinati dopo le FP2 (29.9.):

1° Chantra, Kalex, 1:50.396 min.

2° Canet, Kalex, + 0,037 sec.

3° Lowes, Kalex, + 0,150

4° Acosta, Kalex, + 0,221

5° Ogura, Kalex, + 0,408

6° Ramirez, Kalex, + 0,422

7° Salac, Kalex, + 0,529

8° Gonzalez, Kalex, + 0,617

9° Foggia, Kalex, + 0,629

10° Guevara, Kalex, + 0,668

11° Arenas, Kalex, + 0,686

12° Roberts, Kalex, + 0,699

13° Dixon, Kalex, + 0,825

14° Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Inoltre:

18° Arbolino, Kalex, + 1,018