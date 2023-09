Marc Márquez (14º): "Ducati, KTM e Aprilia melhores".

Até ao momento, não era claro no Mobility Resort Motegi que Marc Márquez fosse capaz de acompanhar a Repsol Honda no GP do Japão tão bem como o fez recentemente na Índia. O espanhol de 30 anos terminou apenas em 13º na primeira sessão de treinos livres e caiu para o 14º lugar entre os 21 participantes nos 60 minutos de treinos cronometrados da tarde. Marc perdeu uns impressionantes 1,085 segundos para o melhor tempo estabelecido pelo piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder.

Mas o atual décimo sexto classificado do Campeonato do Mundo não baixou a cabeça. "Foi um bom dia, mas foi uma infelicidade", resumiu o seis vezes Campeão do Mundo de MotoGP. "Porque há dias em que chego à Q2 mesmo sem ter velocidade. Mas hoje tinha a velocidade de que precisava, mas mesmo assim não consegui entrar diretamente na Q2. Porque com o primeiro pneu cometi um erro na curva da meta, por isso a volta foi um inferno, para além de que passei por cima do verde. De qualquer forma, perdi alguns décimos."

Márquez continuou: "Depois, com o segundo pneu, houve bandeiras amarelas, por isso perdi outra oportunidade. Na última volta houve outro mal-entendido porque não reparei na bandeira amarela. Por isso pensei que o meu melhor tempo era 1:44.0 min. Na última volta, pensei que tinha de bater 1:44.0 min. Mas esse tempo foi anulado por causa da bandeira amarela... Para bater 1:40 min, tive de correr um risco extra e bati. Mas mesmo tempos de 1:44,2 ou 1:44,3 min são bons tempos de volta aqui. Uma volta como essa poderia ter sido suficiente para ficar entre os 10 primeiros. Nesse caso, devia ter arriscado menos na última volta..."

"Agora temos de descobrir na Q1 se temos potencial para passar à Q2", disse Marc. "De qualquer forma, isso já será muito difícil porque nesta pista é muito aborrecido ser consistente e rápido. Somos meio segundo mais lentos do que os pilotos de topo, as Ducati são mais rápidas do que nós, assim como a KTM e a Aprilia. Se todas estas motos alinharem à nossa frente, estaremos na décima ou décima segunda posição".

Resultados da qualificação de MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,029 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4º Martin, Ducati, + 0,354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7º Zarco, Ducati, + 0,573

8º Viñales, Aprilia, + 0,628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10º Miller, KTM, + 0,772

11º Oliveira, Aprilia, + 0,828

12º Mir, Honda, + 0,939

13º Quartararo, Yamaha, + 1,031

14º Marc Márquez, Honda, + 1,085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1,322

18º Nakagami, Honda, +1,439

19º Augusto Fernández, KTM, +1,742

20º Pirro, Ducati, + 2,377

21º Rins, Honda, + 3,747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,138 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 seg.

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11º Zarco, Ducati, + 0,826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13º Marc Márquez, Honda, + 0,841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16º Oliveira, Aprilia, + 1,006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18º Crutchlow, Yamaha, +1,110

19º Nakagami, Honda, +1,142

20º Pirro, Ducati, +1,940

21º Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, tempos combinados após FP2 (29.9.):

1º Chantra, Kalex, 1:50.396 min.

2º Canet, Kalex, + 0,037 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0,150

4º Acosta, Kalex, + 0,221

5º Ogura, Kalex, + 0,408

6º Ramirez, Kalex, + 0,422

7º Salac, Kalex, + 0,529

8º Gonzalez, Kalex, + 0,617

9º Foggia, Kalex, + 0,629

10º Guevara, Kalex, + 0,668

11º Arenas, Kalex, + 0,686

12º Roberts, Kalex, + 0.699

13º Dixon, Kalex, + 0,825

14º Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Também:

18º Arbolino, Kalex, + 1.018