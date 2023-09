Jorge Martín (4º): "Aún no estoy listo para la clasificación".

Con su doble victoria en Misano y la victoria al sprint, así como el segundo puesto en el GP de la India, Jorge Martín (279 puntos) ha reducido significativamente su diferencia en el Campeonato del Mundo respecto al líder del campeonato, Francesco Bagnaia (292). Y también el viernes, el español tuvo una salida perfecta en los 4,801 km de la Mobility Resort Motegi (8 curvas a la derecha, 6 a la izquierda, recta más larga: 762 metros). Martín marcó el mejor tiempo en la primera sesión libre con 1:45.192 min.

Observando el mejor tiempo del ganador del año pasado, Jack Miller, el subcampeón del mundo declaró satisfecho: "Cuando miro mi ritmo, ya soy más rápido que el año pasado y, por lo tanto, tan rápido como el ganador del año pasado. Eso es importante". Como recordatorio, el mejor tiempo de Miller fue un 1:45.198 min en 2022.

Sin embargo, el piloto del Pramac Ducati Team no se mantuvo impecable durante los 45 minutos de sesión. A nueve minutos del final de la sesión, frenó antes de la curva 3 y volcó en la grava: "Me fui un poco largo y pensé que aún podía tomar la curva. Como resultado, volqué, pero no fue para tanto", apaciguó la situación el "Martinator".

En la segunda sesión libre, el madrileño de 25 años ha situado su Desmosedici GP23 en 4ª posición, aunque ya ha perdido 0,354 segundos respecto al mejor tiempo del día de la estrella de KTM Brad Binder. "Durante el ataque cronometrado he batido mi mejor tiempo personal", ha empezado diciendo Martin, pero también ha subrayado: "Sin embargo, eso no ha sido suficiente para batir a Brad. Tenemos que analizar dónde podemos mejorar todavía".

A la pregunta de si se sentía preparado para conseguir su quinta victoria al sprint de la temporada el sábado, Martin señaló la cambiante previsión meteorológica: "Si llueve, tendremos que adaptarnos rápidamente a las nuevas condiciones." Al mismo tiempo, el confiado español, que ha salido desde la pole position en diez ocasiones en MotoGP, admitió: "Si se mantiene seco, me siento preparado para la carrera, pero no del todo para la calificación."

Resultados clasificación MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.029 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.295

4º Martin, Ducati, + 0.354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.458

7º Zarco, Ducati, + 0.573

8º Viñales, Aprilia, + 0.628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.730

10º Miller, KTM, + 0.772

11º Oliveira, Aprilia, + 0.828

12º Mir, Honda, + 0.939

13º Quartararo, Yamaha, + 1.031

14º Marc Márquez, Honda, + 1.085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18º Nakagami, Honda, +1.439

19º Augusto Fernández, KTM, +1.742

20º Pirro, Ducati, + 2.377

21º Rins, Honda, + 3.747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.138 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 s

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

11º Zarco, Ducati, + 0.826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.835

13º Marc Márquez, Honda, + 0.841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0.989

16º Oliveira, Aprilia, + 1.006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18º Crutchlow, Yamaha, +1.110

19º Nakagami, Honda, +1.142

20º Pirro, Ducati, +1.940

21º Rins, Honda, +2.395

Moto2, Motegi, tiempos combinados tras FP2 (29.9.):

1º Chantra, Kalex, 1:50.396 min.

2º Canet, Kalex, + 0.037 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0.150

4º Acosta, Kalex, + 0,221

5º Ogura, Kalex, + 0,408

6º Ramírez, Kalex, + 0,422

7º Salac, Kalex, + 0,529

8º González, Kalex, + 0,617

9º Foggia, Kalex, + 0,629

10º Guevara, Kalex, + 0,668

11º Arenas, Kalex, + 0,686

12º Roberts, Kalex, + 0.699

13º Dixon, Kalex, + 0.825

14º López, Boscoscuro, + 0.841

15º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.899



18º Arbolino, Kalex, + 1.018